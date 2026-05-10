Zsolnay FényfesztiválPécsfényfestésVictor Vasarely

Mintha egy sci-fibe csöppennénk: ilyen lesz a 10. Zsolnay Fényfesztivál

Július elején négy éjszakára átalakul Pécs: életre kelnek a történelmi belváros homlokzatai, digitális fénylények költöznek az utcákra, és a város egyetlen hatalmas, immerzív műalkotássá változik. A jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál minden eddiginél nagyszabásúbb programmal ünnepel, több mint harminc fényinstalláció, monumentális vetítések és nemzetközi sztáralkotók hozzák el a nyár egyik leglátványosabb kulturális eseményét.

2026. 05. 10. 17:07
A pécsi Székesegyház homlokzatát minden este más-más fényfestés díszíti majd Forrás: Zsolnay Fényfesztivál
Hendrix, Pink Floyd és pszichedelikus fénytrip Pécs főterén

A Zsolnay Fényfesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező helyszíne idén a Színház tér lesz.

A New York-i Liquid Light Lab a hetvenes évek legendás analóg fényshow-it idézi meg: folyékony színek, vibráló vetítések, pszichedelikus látványfolyam, Jimi Hendrix és a korai Pink Floyd-koncertek hangulata találkozik egy gigantikus audiovizuális utazásban.

A fényfesztivál attól működik igazán, hogy nem csupán installációkat hoz a városba, hanem átírja Pécs ritmusát.

Négy napon át tűzzsonglőrök, akrobaták és utcaszínházi produkciók lepik el az utcákat, miközben koncertek és elektronikus zenei partik pörögnek hajnalig. 

A családokat interaktív gyerekprogramok és fényes kézműves-foglalkozások várják, az ír fókuszprogram részeként pedig a Káptalan utcában ír gasztronómiai udvar nyílik. A legjobb az egészben, hogy a belvárosi fényalkotások és közterületi programok továbbra is ingyenesen látogathatók.

A Zsolnay Fényfesztivál ma már messze nem csak egy nyári kulturális program.

Több mint százezer látogatót vonz évente, és mára Európa egyik legizgalmasabb városi fényfesztiváljaként emlegetik.

Talán azért, mert pontosan azt valósítja meg, amiről Victor Vasarely álmodott: hogy a művészet kilépjen a galériák falai közül, és a város maga váljon élő, közös alkotássá.

 

