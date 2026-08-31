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Meglepő helyről érkezett megemlékezés a mohácsi csata 500. évfordulójára

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Egy nappal a Magyar Posta jubileumi bélyegblokkjának kibocsátása után a török posta is különleges emlékbélyeget adott ki a mohácsi csata 500. évfordulójára. A két ország postai kibocsátása szimbolikus módon ugyanazt a fél évezreddel ezelőtti történelmi eseményt idézi fel – természetesen eltérő nemzeti emlékezetből tekintve rá.

Balázs D. Attila
2026. 08. 31. 5:40
Török Mohács-bélyeg
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Két kibocsájtás, egy történelmi évforduló


A török kibocsátás különös aktualitását az adja, hogy a Magyar Posta is éppen ezekben a napokban jelentette meg saját jubileumi kiadását. A magyar posta augusztus 28-án bocsátotta ki A mohácsi csata 500. évfordulója című alkalmi bélyegblokkot, ami abból a szempontból is különleges emisszió, hogy a csata emlékére ötven évvel ezelőtt adtak ki utoljára bélyeget, és alkalmi borítékot.

Mohácsi csata emlékblokk, bélyeg
A jubileumi magyar kiadás Fotó: posta.hu

A magyar kiadás keretrajzán egy 1526-ban készült fametszet látható, az egyik bélyegképen Dorffmaister István II. Lajost ábrázoló festménye, a másikon pedig Borsos József Mohácsi csatát megörökítő alkotásának részlete szerepel. Az alkalmi borítékot Székely Bertalan II. Lajos tetemének feltalálása című festményének részlete díszíti.
Így a mohácsi csata 500. évfordulójának hétvégéjén különleges filatéliai párhuzam született: a Magyar Posta augusztus 28-án, a török PTT pedig augusztus 29-én adott ki emlékbélyeget ugyanarról az 1526-os történelmi eseményről.

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