Egy magyar huszár alapította az amerikai lovasságot, most táncelőadás meséli el a történetét
Kevesen tudják, hogy egy magyar huszártiszt is fontos szerepet játszott az amerikai függetlenségi háborúban: Kováts Mihály történetét a Magyar Nemzeti Táncegyüttes mutatja be a tengerentúlon, az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. A Land of the Free (A szabadság földje) című új produkciót Philadelphiába, Washingtonba és Charlestonba is elviszi az együttes.
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