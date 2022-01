Tortúra – a Veszprémi Petőfi Színházban

A Tortúra pszichothriller forgatókönyvét Stephen King azonos című regénye alapján William Goldman írta. A Veszprémi Petőfi Színházban, Keller János és Módri Györgyi főszereplésével, valamint a Jászai-díjas Tasnádi Csaba rendezésében tekinthetik meg az érdeklődők január 17-én 19 órától.

Egy eldugott kis hotelben a népszerű regényíró, Paul Sheldon éppen befejezte legújabb könyvét, és fittyet hányva a zord téli időjárásra, boldogan útnak indul. Ám a néptelen coloradói országúton Paul autója szakadékba zuhan, és lassan be is temetné a sűrű hó, ha egy környékbeli nő, Annie Wilkes nem találna rá, aki kihúzza a roncsból a mozgásképtelen írót, és hazaviszi, hogy ápolni tudja.

Úgy tűnik, Paulnak tényleg elképesztő szerencséje van, hiszen élve megúszta a balesetet, és Annie nemcsak szakképzett ápolónő, de saját bevallása szerint az író legnagyobb rajongója is. Amíg nem tud lábra állni, Paul kénytelen Annie házában maradni, hiszen az állandó hóviharok miatt lezárták az utakat, és még a telefonkapcsolat is megszakadt a külvilággal. Paul tehát teljesen Annie-re van utalva, aki persze repes az örömtől, hogy imádott írója pont az ő vendégszeretetét élvezi.

Lehet, hogy megúszta a balesetet, de Paulnak lassan rá kell jönnie, hogy a megpróbáltatásainak koránt sincs vége: egyre több a furcsa jel, a nyomasztó körülmény, és Annie lelkesedése is sokkal mélyebb, démonibb, mint egy egyszerű kamaszlányos rajongás.



