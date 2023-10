A gomba valódi kincs, mégis keveset eszünk belőle

Illatos almák és ropogós paprikák sorakoznak katonás rendben a harsogó petrezselyemzöld mellett a zöldségespulton. A gombák diszkréten bújnak meg a sarki hűtőben, a vásárlók többsége rá se hederít a barnafejű, óriás csiperkére vagy mellette a szeletelt fehérre. Az eset nem kizárólag magyar jelenség, ezért indít a GEPC hazánkban, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Lengyelországban és Spanyolországban promóciós kampányt – különösen a Z generációnak. Az ötmillió eurós befektetés három év alatt várhatóan 28 millió eurós forgalomnövekedést hoz majd a tervek szerint. A cél, felhívni a fogyasztók figyelmét az európai gomba előnyeire, hiszen a megfizethető, egészséges, egész évben elérhető és termesztése fenntartható, így valódi kincs – áll a GEPC közleményében.

A Bio-Funghi ócsai telephelyén termesztőházakban terem a gomba. Fotó: Havran Zoltán

A vásárolt gomba biztonságos

Kevés olyan táplálék létezik, amelynek fogyasztása kapcsán annyira megoszló véleményekkel találkozhatunk, mint a gomba esetében. Egyesek kizárják az étrendjükből, mások tudatosan illesztik be. Vidéken sokan járják az erdőt és gyűjtik a gombát, de legalább annyian félnek a mérgezéstől, ezért meg sem kóstolják az erdei darabokat.

A vásárolt termékek jó eséllyel a Bio-Fungi készítményei, amely apró vállalkozásból nőtt mára az ország és a régió egyik legnagyobb termesztőjévé és gombakomposztgyártójává. A cég a felszíni, holland típusú, számítógép által vezérelt termesztőházakban negyvenezer négyzetméteren nevel fehér és barna csiperkét, laskát és többféle egzotikus gombát.

– Európában kicsivel több mint egymillió tonnát termelünk, ami jelentősnek tűnik, azonban ha elosztjuk a több mint hétszázmilliós európai lakosságra, ez maximum fejenkénti másfél kilogramm éves fogyasztás, de legalább öt kiló lenne egészséges – avat be Mutsy Árpád, a Bio-Fungi tulajdonosa az ócsai telephelyen, ahol éppen a fodros kalapú laskák sorai között sétálunk. – A gomba szuperélelmiszer, magas a fehérje-, vitamin- és rosttartalma, szénhidrát és zsír viszont alig van benne. Energiatartalom és koleszterin nélkül tartalmaz teljes értékű fehérjéket. A fehér csiperke harmonikus ízvilágával például nélkülözhetetlen nyersanyaga a konyháknak, egyszerűen és változatosan elkészíthető élelmiszer, egész évben elérhető vitaminforrás.

A gazdaságos előállításhoz zárt, klimatizált körülmények kellenek. Nincs más olyan gyümölcs vagy zöldség, amely egész éven tartja az árát, még a jelenlegi inflációs helyzet ellenére is. A szükséges hűtési-fűtési energiák bár tavaly nagyon megdrágultak, a gombák ára viszont nem emelkedett annyival, így jelentős fogyasztáscsökkenés sem alakult ki.

Az aggteleki erdő kincsei

– A termesztett darabok fogyasztása a legbiztonságosabb, ám az erdei gombák az erdő által kínált „terített asztal” részei – álltja Koltay Gábor, aki feleségével 2002 óta él Aggteleken, és akivel az első tavaszi napsugaraktól a tél beköszöntéig járják a természetet és feldolgozzák, amit a Jóisten ad.

A gombaszakellenőrként is dolgozó agrármérnökkel a szokatlanul meleg szeptemberi napsütésben gázolunk az avarban. Koltay Gábor szerint így kell együtt élni a természettel. Az aggtelekiek ugyanígy kerestek elsősorban vargányát és rókagombát eladásra. A kucsmagombákat nem keresték, ebben a Koltay házaspár volt az úttörő, így nem is voltak tönkre téve a termőhelyek.

A gombászásnak szigorú szabályai vannak: két kilóig bárki gyűjthet azokban az engedélyezett területeken, de a védett darabokat nem lehet felszedni. Kosarat kell használni, mert így a spórák szabadon szóródhatnak. Koltayék nem tarolják le és nem túrják fel a földet, figyelnek az élőhelyre.

– Ahhoz, hogy működjön a természet, vigyázni kell rá – figyelmeztet Koltay Gábor. – Az idős példányok íze már úgysem finom, sokkal jobb, ha elszórják a spóráikat. A fiatalokat pedig hagyni kell, hadd nőjenek még. Fontos, hogy ha nem ismerjük fel a gombát, semmiképp se pucoljuk meg, mert a szakellenőr csak úgy tudja biztonsággal meghatározni, ha megvan a tönk, bocskor és gallér is. A töredék nem elegendő. Tudni kell, milyen fák alatt, milyen növények környezetében gyűjtötték az adott darabot. A gomba nagyon romlékony, ezért azonnal el kell készíteni.

A különböző évszakokkal különböző fajták jelennek meg. A kucsmagomba akkor bújik ki a földből, amikor az utolsó hófoltok is elolvadnak. A hideg talaj ugyanis visszaveti a növekedését, április végétől pedig már nincs is, lemegy a szezonja. A redős papsapkagomba nagyon hasonlít a kucsmagombákra, de vigyázni kell vele, mert mérgező. Ezért is szükség van a szakellenőri megtekintésre.