Találkozás Indiánnal a Nyugati pályaudvaron

A piros sétálómagnómban (merthogy ez volt a hivatalos magyar elnevezése a walkmannek, ha egyáltalán valaki még emlékszik rá), amelynek fekete fülese volt, nyújtottra, nyúzottra és szinte élvezhetetlen minőségűre hallgattam a sokszorosan átmásolt kazettát (vagy kazettákat?) Cseh Tamás dalaival. Az Antoine és Désiré volt, vagy a Levél nővéremnek, vagy a Nyugati pályaudvar, de lehet, hogy az Új dalok, esetleg mind a négy egy kilencven percesre másolva, nem tudom, nem is fontos. A szegedi gimnazista és egyetemi évek, a villamosmegállók, a sötétedés utáni buszutak (amikor már nem bírta a szemem a könyveket és helyettük jöttek a Cseh–Bereményi-dalok, mert a hang itt zene volt, a szöveg pedig irodalom) jutnak eszembe.

Több nemzedéknek (a hetvenes évek fiataljaitól szinte az ezredfordulón szocializálódottakig) adtak a Cseh Tamás által előadott dalok – köztük a Másik Jánossal készített vagy a Csengey Dénes szövegeivel megjelent albumok – nemcsak valós lenyomtatot és hiteles képet a korról és életérzésről, de szólásokat és szállóigéket is.

Fotó: Tóth Tibor

Ilyeneket: „Száll a 424-es.” „Kérdésem volna, pálinkát mérnek-e már?” „Mindegy a neve mi, fontos, hogy engedi.” „Mennek az évek, jönnek az évek, azért a komcsik pártja kemény.”

Az utóbbi sor az Új dalok egyik darabjából, az Illegalitásban című dalból van, s így folytatódik: „Vonuljunk máma illegalitásba, hátha van remény.” A kommunista diktatúrával szemben kritikus Cseh Tamás többször belső emigráció­ba – mintegy illegalitásba – vonult. Hol a bakonyi erdők – barátaival alkotta, fiktív és autonóm – indiánrezervátumába, hol egy falusi iskola mállott tantermébe. Az indiánozás fölkeltette a szocialista rendszer állambiztonsági szerveinek a figyelmét, s egyik besúgójuk azt az operatív utasítást kapta 1967-ben, hogy járjon utána, az indiáncsoporttal kapcsolatban, hogy „valóban a játék köti össze őket, vagy összetartozásuknak egyéb oka is van”.

Legtöbbjüknek volt „egyéb oka” is. Utálták a diktatúrát. S igyekeztek – ha csak néhány napra is – elmenekülni a baloldali és liberális múlt­átírók által „puhának” becézett kádári kommunista diktatúra rideg valóságából egy álomvilágba. Cseh Tamás – indián nevén: Füst A Szemé­ben – indiánságáról így vallott Bérczes Lászlónak a vele készült beszélgetőkönyvben: „A holland meg a német indián bemegy a boltba, és megveszi a vidrabőrt, hódprémet, kagylódíszeket, sastollat, sőt kap kész pipát, tomahawkot is, amit csak akar. Mi mindent magunk csinálunk, magunk szerzünk be úttalan utakon, lehetetlen helyeken. Ettől viszont minden értékesebb is: nem mindegy, hogy valamit öt perc alatt megveszel a boltban, vagy hónapokon át naponta rajzolod, fested, csiszolod, varrod.”

Cseh Tamás 1943. január 22-én született.

Szimbólumnak is beillik, hogy napra pontosan százhúsz évvel azután látta meg a napvilágot, hogy Kölcsey Ferenc befejezte és letisztázta a Himnusz kéziratát. 1989 óta ez a magyar kultúra napja.

Szüleivel a forradalom és szabadságharc leverése idején, 1956. november 5-én költözött vissza Budapestre. „Dörögtek a fegyverek, a teherautó ülésén anyám folyton nyomott lefelé, le, a műszerfal alá, én meg lestem volna kifelé mindenáron, és lestem is. Ma már nem tudom, hogy valóban láttam-e, vagy fotókról ismerem ezeket a képeket: halottak az utcán. Kerepeltek a sorozatok körülöttünk. Hogy ki lőtt kire, fogalmam sem volt” – emlékezett vissza.

Képzőművésznek készült, fiatalkora óta rajzolt, festett, írt – s először egy érettségi ajándékként kapott gitáron zenélt. Sokoldalú alkotó volt, regényt és meseföldolgozásokat egyaránt írt. Volt segédmunkás, diákotthon „nevelő elvtársa”, Bereményi Géza lakó- és szerzőtársa, de mindenekelőtt különös és markáns atmoszférát teremtő, összetéveszthetetlenül egyedi előadóművész.

A hatvanas–hetvenes években divatos – és a szocialista állampárt fiatalokat tömörítő politikai szervezete, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) által komolyan szorgalmazott és támogatott – polbeat mozgalom gitáros-énekes képviselői (köztük Berki Tamás és Boros Lajos) az akkori pártállami kultúrpolitikai elvárásoknak megfelelően „égető társadalmi kérdésekről” és a „haladó erők” (vagyis az ő értelmezésükben a szovjetbarát baloldal) hazai és nemzetközi küldetéséről dalolásztak. A valóságban propagandadalokat adtak elő. Cseh Tamás ettől a csoporttól egészen eltérő módon valós társadalmi ügyekről és kollektív nemzedéki problémákról énekelt, s a Bereményi-szövegek is jóval áttételesebbek és indirektebbek – ugyanakkor hitelesebbek – voltak, mint a „pártosoké”.

Bereményi Géza író, költő, filmrendező, dramaturg így emlékezett pár éve kettejük kapcsolatára. „Kapcsolatunkat inkább szövetségnek mondanám. Cseh Tamás lámpalázas volt fellépések előtt, ha ott voltam, oda kellett mennem hozzá, és azt mondanom, nem te vagy a fontos, hanem a dalok.” Cseh Tamás tizenöt éve, 2009. augusztus 7-én hunyt el. A dalai s az azokból vett szállóigék azonban itt vannak velünk. Mert fontosak. Mint ahogy ő is az.

Fotó: Friedmann Endre