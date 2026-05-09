A kémfőnök, aki beindította a hidegháborút

A frissen megalakult CIA azonnal akcióba lépett az 1948-as olaszországi választások befolyásolása érdekében. Ehhez felbéreltek egy maffia bandát, akik 1947-ben kézifegyverekkel, géppuskával belelőttek egy szicíliai falunál a május 1-jei felvonulókba, megölve 11 embert, 56 embert, köztük gyerekeket is megsebesítve, megnyomorítva. A maffiaterror folytatódott és mire a választás a véghajrába ért, a kereszténydemokraták szavazata megduplázódott. Vagyis a maffiát toborozták az amerikai külpolitika előmozdítására a Földközi-tenger térségében, és ez évtizedekig tartó korrupcióhoz vezetett az olasz politika legmagasabb szintjén, de nagyon jól illeszkedett Amerika hidegháborús terveihez. A CIA és a szicíliai-amerikai maffia kapcsolata idővel annyira gyümölcsözővé vált, hogy ezek gyakorlatilag egymástól tanulták el az illegális technikákat.

1953-ban Allen Dulles végre a CIA igazgatója lett, az amerikai külügyminiszter pedig testvére, John Foster Dulles.

A testvérek működését országok pusztulása követte, mint Irán 1953-ban, Guatemala a következő évben, és 1954-ben a svájci béketárgyaláson sikeresen avatkoztak be, hogy Vietnám egyesülni tudjon, ezzel a háború lehetőségét nyitva tartották. Mindhárom esetben a kommunista fenyegetést hangoztatták, mert nem akarták elfogadni, hogy ezen országok vezetői egyszerűen nemzeti érzésből, saját nemzetük érdekeit tartották szemük előtt.