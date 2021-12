Megdőlt az Északi-sarkvidék melegrekordja

A tavaly nyári szibériai hőhullám alatt mintegy 10 fokkal volt melegebb a sokéves átlagnál. A hőség pusztító erdőtüzeket és a tengeri jég jelentős olvadását okozta.

A WMO szakértői három másik rekordot is vizsgálnak – jelentették be. Idén és tavaly két 54,4 fokos mérést is végeztek a világ legmelegebb helyén, a Kalifornia államban található Death Valleyben, Szicíliában pedig 2021 nyarán rögzítettek egy 48,8 fokos értéket.

Borítókép: Olvadó jégtáblák az Északi-sarkvidéken (Fotó: Unsplash)