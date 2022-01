A vidrák a Velencei-tó ökoszisztémájának szerves részét képezik + videó

A vidra jelenléte egy vizes élőhelyen mindenképpen öröm azok számára, akiknek fontos a környezetvédelem:

e fokozottan védett emlős ugyanis rendkívül érzékenyen reagál a víz mesterséges szennyezésére, el is tűnik ott, ahol ezt tapasztalja.

A Velencei-tónál azonban már évek óta élnek vidracsaládok, létezésükről azonban csak néhány szenvedélyes természetbúvár tud valódi bizonyítékokkal szolgálni – tekintve, hogy éjszakai ragadozóról van szó, amely nappal jellemzően nem látható. Simon György, a Velencei-tó kenus expedícióinak szervezője a tó vidraállományának egyik elhivatott megfigyelője – évek óta figyelemmel kíséri mozgásukat. Éjszakai vadkameráit is ott állítja fel, ahol várható a vidrák megjelenése – meséli a Feol.hu.

Legizgalmasabb videója a témában itt látható:

Nemrégiben sikerült is lencsevégre kapnia egy éjszaka aktív vidrát, sőt, pár éve videóanyagot állított össze éjszakai táplálkozásáról.

Alig észrevehetők

Számos vidra él a Velencei-tónál, de populációjuk nagyságát nem tudnám megbecsülni

– mondta Simon György, hozzátéve, hogy az aránylag láthatatlanul mozgó emlősöknek inkább csak a nyomait lehet látni: vadcsapásaikat, az általuk partra húzott halak maradványait.

Európai vidra (Lutra lutra) a Petesmalmi Vidraparkban a Somogy megyei Lábod közelében 2020. január 26-án. Abban az évben az európai vidra lett az év emlőse a Vadonleső Program keretein belül (Fotó: MTI/Varga György)

Ezért is tűnik úgy, hogy a vidra a Velencei-tó rejtélyes, titokzatos lakója – jegyzi meg a Feol.hu. Ez volt az egyik oka annak, hogy elkezdte a megfigyelésüket, de az is okot adott a feltérképezésükre, hogy egyre több elütött állatot látott az utakon.

Szerettem volna megfigyelni, hogy mozognak, miként élnek. Ezek alapján kezdtem kitenni a vadkamerákat, hogy éjszakai életmódjukat megismerjem. Azt gondolom, érdemes lenne vadtáblákat kihelyezni Dinnyés környékén, hogy figyelmeztessék az autókat a vidrák mozgására.

A vidra főleg télen – tehát ebben az időszakban – aktív, mozgását ilyenkor lehet legjobban megfigyelni, de sajnos ez az az időszak, amikor könnyebben el is lehet ütni őket. Nagy területet járnak be, alig észrevehetőek, ezért veszélyes számukra a közúti forgalom. De nem csak a Velencei-tónál, hanem akár a nagyvárosokban is. Simon György például Székesfehérváron, a Rózsaliget környékén is találkozott velük éjszakai megfigyelései során.

