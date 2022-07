Emlékezzünk a magyar légtér felavatójára

Ismert olyan lapváltozat is, amin épp a Lánchíd előtt húz el gépével a francia, és még a propellere is ugyanebben a helyzetben látható. Persze egyértelmű, hogy a gépet rámontírozták a képeslapra, ami valójában bocsánatos bűn, hiszen Budapest 1909-ben Blériot-lázban égett, nem mellesleg a neves pilóta mutatványa komoly lökést adott a hazai repülés fejlődésének. Folyamatosan próbálkozó konstruktőreink immár a saját szemükkel láthatták, hogy egy szerkezet, mely jóval nehezebb a levegőnél, motor segítségével végre felemelkedik a földről és repülni kezd. Az Időutazás a magyar múltba 105. részében egy becses, vármegyetérképes képeslapot mutatunk be.

A sorozat további epizódjait ITT tekinthetik meg.

Borítókép: Blériot Budapesten. 1909. Kiadó: Magyar Fénynyomdai Részv.-Társ. Bpest. (Fotó: Balázs D. Attila gyűjteménye)