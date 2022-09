Halhatatlanná vált egy állat, nehéz elhinni, hogyan csinálta

A halhatatlanság létezik, de ahhoz, hogy megszerezzük, nem istenné vagy vámpírrá, hanem medúzává kellene válnunk – olvasható az Origó cikkében. Ráadásul közülük is csak egyetlen faj, a Turritopsis dohrnii élvezi ezt a kiváltságot.

A genetikusok azt remélik, hogy ha a T. dohrnii DNS-ét összevetik a közeli rokonfajokéval, az segít majd megérteni az öregedés folyamatát, és azt, miként kerülhetjük el a látszólag elkerülhetetlent.

A Turritopsis alig fél centiméteres medúza és a melegebb vizekben él. Legalább három csalánozófaj képes „visszafelé öregedni”, a folyamat pedig leginkább a Benjamin Button különös élete című filmben látottakhoz hasonló; a felnőtt állatból újra fiatal példány lesz.

Ám míg a másik kettő ezt csak korlátozottan tudja megtenni, addig úgy tűnik, a Turritopsis annyiszor képes megfiatalodni, amennyiszer csak szeretne.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány a T. dohrnii és a T. rubra génállományát hasonlította össze, hogy fényt derítsenek a különbségekre, ezenkívül további rokonfajok genomját is vizsgálták.