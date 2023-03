Lecsengőben a koronavírus okozta járvány

A WHO már korábban annak a reményének adott hangot, hogy valamikor 2023-ban sikerül kihirdetni a vészhelyzet végét. – Eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor úgy tekinthetünk a Covid–19-re, mint a szezonális influenzára – mondta Michael Ryan, a szervezet egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó megbízottja egy múlt heti sajtótájékoztatón. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főtitkára szerint most minden bizonnyal sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint a pandémia idején bármikor. A WHO 2020 januárjában a legmagasabb szintű fenyegetettségnek nyilvánította a Covid–19-et, miután Kínában folyamatosan nőtt a koronavírusos esetek száma.

Két hónappal később a szervezet bejelentette, hogy a kór új szintre lépve világjárvánnyá vált.

A koronavírus még mindig sokakat megfertőz, de ma már kevésbé valószínű, hogy súlyos megbetegedéseket okoz, mivel a legtöbben legalább egyszer átestek rajta, sokakat többször is beoltottak, illetve a jelenleg fertőző omikron variánsok kevésbé virulensek, mint néhány korábbi változat. A főtitkár szerint öröm látni, hogy az elmúlt négy hétben először volt alacsonyabb a heti bejelentett halálesetek száma, mint amikor három évvel ezelőtt először használták a pandémia szót. (Hetente azonban még mindig ötezer ember hal meg koronavírus-fertőzésben.)