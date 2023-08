Egyre több amerikai nő hal meg az alkoholizmusa miatt

2018 és 2020 között évente csaknem 15 százalékkal nőtt az alkohollal összefüggő halálesetek száma a nők körében – jelent meg a Washingtonpost.com-on. A világjárvány tovább súlyosbította a helyzetet: az Egyesült Államokban 2020 tavaszától 2021-ig folyamatosan emelkedett az ivás miatt elhunyt nők száma.

– 1990-ben ötször annyi férfinak volt alkoholfogyasztási problémája, mint nőnek. Most kétszeres a különbség – mondta az amerikai lapnak George Koob, a National Institute on Alkohol Abuse and Alkoholism igazgatója. Az elmúlt évtizedekben a férfiak alkoholfogyasztása kissé csökkent, míg a nők egyre többet isznak – ennek következtében csökkent a nemek közötti különbség. A tendencia korán kezdődik: a főiskolás korú nők ma már felülmúlják férfitársaikat a mértéktelen ivás terén.

Ez a szokás visszaszorul, amikor a nők férjhez mennek és gyermeket szültek – köztudott, hogy az emberek kevesebbet isznak a házasság és a gyermeknevelés időszaka alatt. Ám, mivel egyre több nő halogatja vagy mond le mindkettőről, az egyetemista korban kezdett alkoholfogyasztási kedv alig apad.

– Úgy tűnik, hogy a mértéktelen ivás a legmagasabb iskolai végzettségű, a legnagyobb jövedelmű és a rangosabbnak tartott foglalkozást végzők körében domináns – említett egy érdekes eredményt Katherine Keyes, a Columbia Egyetem epidemiológusa.

Mivel a nőknél magasabb a szorongók és a depressziósok aránya, természetes megoldásnak tűnik, hogy többet isznak, hogy megbirkózzanak ezekkel a problémákkal. Míg egyes felmérések azt sugallják, hogy ez szerepet játszik a nők növekvő alkoholizmusában, Katherine Keyes adatai arra utalnak, hogy ennél bonyolultabb a helyzet. Amikor az ivási szokásaikról kérdezték az embereket, egyre több nő mondta, azért iszik, hogy jól érezze magát.

Álljon bármi az alkoholizmus hátterében, a közegészségügyi hatóságoknak fel kell hívniuk a nők figyelmét a magas kockázatú ivási szokások egészségügyi következményeire. A nők szervezetében ugyanis kevesebb víz van (ami hígíthatja az alkoholt), több zsír (amely visszatarthatja azt).

– Az alkoholfogyasztási rendellenesség gyorsabban fejlődik ki, mint a férfiaknál, illetve a nők érzékenyebbek a másnaposságra, a májgyulladásra, a szív- és érrendszeri betegségekre és még bizonyos daganatos megbetegedésre is – mondta a vezető amerikai lapnak George Koob.