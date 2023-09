Hol lehetett Essegvár kapuja? És hol van Essegvár?

Tucatnyi régészhallgató ás, lapátol, szitálja a földet, vagy éppen ül a kutatószelvény mélyén abban a reményben, hogy előkerül valami érdekes. És időről időre előkerül. Percekkel az érkezésünk után az egyik egyetemista apró üvegolvadékot mutat Nagy Szabolcs Balázs régésznek. – Újabb bizonyítéka annak, hogy egykoron üvegkészítő műhely működhetett a várdomb területén vagy annak közvetlen közelében – értelmezi a leletet az ELTE adjunktusa. Az utóbbi években több, az egykori üveggyártásra utaló leletet találtak. Ez azért érdekes, mert keveset tudunk a hazai üveggyártás kezdeteiről. A feltételezett üvegkohóhoz hasonló korabeli építményt csupán egyetlen helyen, Diósjenőn sikerült eddig azonosítani az országban.

A folyamatosan pusztuló várat menteni akaró egyesület 1993-ban jött létre. Négy évvel később kezdődtek az első ásatások, ezzel párhuzamosan a torony és a falmaradványok konzerválása is elindult. 2013-ban vette kezdetét az első tudományos célú kutatás. A munkát 2017-től vezető Nagy Szabolcs Balázs szerint minden évben sok kérdés merül fel, néhányra válasz is születik. A kérdések közé tartozik, hogy nem tudják, hol volt Essegvár bejárata. Ugyancsak izgalmas, hogy hol voltak a tornyok – egy 1341-es dokumentum említ egyet, aminek a nyomait talán látják, de a bizonyossághoz lejjebb kell ásni. Ha megtalálják, akkor az egyéb épületrészek is könnyebben beazonosíthatók.

2018-ban a kutatók gyermeksírra bukkantak a várhegy tetején. A csontváz oldalra fordítva, felhúzott lábakkal helyezkedett el a sírban, amely eltért a szokásos középkori temetkezési formától. – Amikor előkerültek az első sírok, kiderült, hogy Árpád-kori temetőről van szó. Sőt! Az elhelyezkedés és a sűrűség alapján a sírokat egy templom körül alakíthatták ki. Igaz, a templomot még nem találtuk meg – említ egy érdekességet Nagy Szabolcs Balázs.

Az évezredek óta lakott várdombon őskori kőeszköz töredékek kerültek elő, majd római kori érmére, edénytöredékekre, cserépmaradványokra is bukkantak. A leletek kifejezetten látványos darabja a XIV–XV. századra datált lovas bronzgyűrű. Előkerült egy mívesen megmunkált, nemesi rangot tükröző, aranyozott rézsarkantyú. Pénzérméket is szép számmal találtak, melyek közül a legkorábbiak a XII. század közepéről, a későbbiek a XV. századból származtathatók, köztük Zsigmond, Nagy Lajos és Mátyás korabeli fizetőeszközök is vannak. Izgalmas lelet egy aranyozott ezüstgyűrű, amihez hasonlót Sziléziában találtak. Meglepetés volt a régészek számára, hogy találtak egy nagyon szépen megmaradt kemencét is a vár északi részén. A XV. századi építményt huzamosabb ideig használhatták és többször megújították.