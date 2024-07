Fotókon mutatjuk, mi történik a teniszpályán Wimbledonban, amikor senki nincs ott

Nyilván mindenki az akcióért jár az évnek ebben az időszakában Londonba a wimbledoni teniszbajnokságra – amely egyébként a legrégebbi és a legtöbb hagyománnyal bíró teniszverseny a világon –, de talán az is érdekes lehet, hogy mi történik akkor, amikor éppen nem a szuperteniszezők mérik össze erejüket és tudásukat a fűvel borított pályákon.

Az MTI fotóbank képeinek tanúsága szerint például újrafestik a vonalakat, a július 1-jén készült képen legalábbis ez látható.

Fotó: Neil Hall

De van itt más is. Ez a barázdabillegető például egy léggyel a csőrében mereng a gyepen a wimbledoni teniszbajnokságnak otthont adó londoni stadionban, a torna második fordulójának idején.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Korábban a Magyar Nemzet beszámolt a torna alakulásáról is. Csütörtökön párosmeccsel zárul a wimbledoni centerpálya programja. A tenisz szentélyében Andy Murray lép pályára a bátyja, Jamie Murray oldalán, és bár az egyest nem tudta vállalni, még így is a lehető legnagyobb közönség előtt búcsúzhat el a legnagyobb sikerei helyszínétől.

Murray előtt Novak Djokovics játszik csütörtökön a centerpályán. Murray-re visszatérve, érdekesség az ügyben, hogy nem szokványos dolog párosmeccseket tenni a centerpályára, de annak is jó oka van, hogy ez most megtörtént, ezt alább bővebben is kifejtettük.