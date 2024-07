Andy Murray búcsúzik Wimbledontól, Novak Djokovics még provokálja

Biztos, hogy nem a csütörtöki párosmeccs lesz Andy Murray utolsó wimbledoni találkozója. Bár az egyest nem vállalta, amellett, hogy férfi párosban játszik bátyja, Jamie Murray oldalán, szerdán kiderült, hogy a vegyes párosok versenyén is részt vesz, Emma Raducanu partnereként. Andy Murray a nap legfontosabb meccsének fenntartott helyet kapta a programban, a wimbledoni centerpálya utolsó meccsét játssza Novak Djokovics és Iga Swiatek után.

Andy Murray Emma Raducanu oldalán is játszik utolsó wimbledoni tornáján (Fotó: X/The Tennis Letter)

Nem szokványos dolog párosmeccseket tenni a centerpályára, de Wimbledon idén kivételt fog tenni Andy Murray miatt, vélhetően mindennap, amíg még láthatják az idén visszavonuló bajnokot. Csütörtök este egyébként négy Grand Slam-bajnok lesz a pályán, hiszen a Murray fivérek ausztrál ellenfele, a Rinky Hijikata, John Peers duó mindkét tagja nyert már GS-trófeát párosban.

Milyen sikereket ért el Andy Murray?

Andy Murray az előző évtized első felében az egyetlen teniszező volt, aki folyamatosan fel tudta venni a versenyt a tenisztörténelem nagy hármasával, nem véletlenül írtak akkoriban nagy négyesről, még akkor sem, ha Murray a trófeák mennyisége tekintetében végül messze elmaradt az egyaránt legalább húsz Grand Slam-sikerig jutott Novak Djokovics, és mögött.

Murray-re ebben a zsúfolt érában nehezedett a nyomás, hogy 1936 után az első brit győztes legyen Wimbledonban. Ezt először félig érte el, amikor 2012-ben olimpiai bajnok lett a tenisz szentélyében – abban az évben US Open-bajnok is lett –, egy évvel később a Grand Slam-tornát is megnyerte, a wimbledoni döntőben játszmát sem nyert ellene Djokovics.

Murray 2016-ban másodszor is wimbledoni, majd másodszor is olimpiai bajnok, valamint világelső is lett.

Mikor játszik utoljára Andy Murray?

A skót pályafutásának igazán sikeres része 2017-ben zárult le. A sérülések után 2019 elején bejelentette a visszavonulását, de egy újabb, ezúttal sikeres műtét után, fémdarabbal a csípőjében visszatért, és egészen az idei évig próbálkozott azzal, hogy visszatérjen a csúcsra. Karrierjének ebben a fázisában Grand Slam-tornán már nem jutott túl a harmadik fordulón, bár akadt még rengeteg emlékezetes mérkőzése.

Murray idén immár tényleg búcsúzik. Wimbledonban egyest is akart játszani, de ezt a fizikai állapota nem tette lehetővé, viszont karrierje végén végre párosozik bátyja, a férfi és vegyes párosban összesen hét Grand Slam-trófeát gyűjtött Jamie Murray oldalán, s vállalja a vegyes párost is a 2021-es bajnok, Emma Raducanu partnereként.