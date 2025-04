Látványos égi jelenségnek lehetünk a tanúi, a Lyridák ritka csodát hoz a szürke hétköznapokba

Az éjszaka második felében óránként akár 10-12 meteort is láthatunk, amikor a raj radiánsa magasan a keleti égen jár majd. Hozzáfűzik, hogy ezt a Lant (Lyra) csillagkép közelében találjuk, de az ég bármely pontján felvillanhat egy-egy meteor. A Lyridák gyorsak, és előfordulhat köztük fényes tűzgömb is. Ekkor már a Tejút sávja is látható, emiatt is érdemes lesz megfigyelni a meteorokat – fűzték hozzá.