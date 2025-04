Meglepő titok derült ki a nokedliről, erre kell nagyon figyelni a készítésekor

A nokedli, vagy ahogy felénk hívják, galuska elkészítése alapvetően nem egy bonyolult folyamat, csak néhány apróságra oda kell figyelni. A Mindmegette elárulta, mikre figyelni, hogy hibátlan köret készüljön a csirkepaprikás mellé.

Nokedlifőzés, íme a három legjobb tipp

1. Figyeljen az arányokra!

A nokedli tésztáját csupán néhány hozzávaló alkotja, azonban ezek mennyisége, illetve aránya nem mindegy. Általánosságban arra érdemes figyelni, hogy 30 dkg liszthez 1 db tojást adjunk, és ha a liszt mennyisége változik, akkor azzal arányosan növeljük a hozzáadott tojások számát. A tojások mérete is befolyásolhatja a tészta keménységét. Egy kisebb tojás kevesebb, egy nagyobb több nedvességet tartalmaz. Előbbihez kevesebb liszt, utóbbihoz egy picit több is kellhet.

2. Friss tésztát használjon!

Az előre bekevert nokedlitészta elsőre jó ötletnek tűnhet, mégsem ajánljuk. Állás közben ugyanis a tészta megkeményedik, és kifőzve is az marad, ráadásul nehezebb lesz szaggatni. A nokedli frissen a legjobb, így mindig csak annyit érdemes készíteni ami egy, legfeljebb két nap alatt biztosan elfogy.

3. Gyorsan dolgozzon!

A frissen bekevert tésztát bő, forró sós vízbe kell szaggatni, úgy, hogy a nokedliszaggatót is többször bevizezed, így ugyanis nem tapad rá a tészta.

Emellett érdemes egyszerre kisebb adagokat kifőzni, mert a galuskák rövid idő alatt a felszínre jönnek, és ekkor ki is kell venni őket. Ha az elsők elkészültekor még szaggatod a tésztát, azok szétfőnek, sőt össze is tapadhatnak a vízbe frissen bekerültekkel.

A teljes cikket és további nagyszerű recepteket a témában a Mindmegette oldalán talál, kattintson!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette/Shutterstock)