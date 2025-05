Ez a szuperélelmiszer segíthet a Parkinson-kór megelőzésében

Íme a szuperélelmiszer!

A kutatások során kiderült, hogy az egyik ilyen antioxidáns, a resveratrol, amely képes megvédeni a dopamint termelő neuronokat, ezáltal lassíthatja a Parkinson-kór kialakulását. Érdemes tudni, hogy nagyobb mennyiségű resveratrol található például a bogyós gyümölcsökben, a vörös szőlőben és a földimogyoróban.

Emellett a Parkinson-kór egyik tünete lehet a memóriazavar is, amely ellen olyan ételeket érdemes enni, mint például a szőlő, a bogyós gyümölcsök, a diófélék, a spenót vagy a brokkoli.

A legfisebb kutatások pedig azt sugallják, hogy az Ecklonia cava alga fogyasztása akár meg is előzheti a Parkinson-kór kialakulását, ugyanis az algában található antioxidánsok is hatékonyan védik a neuronokat a káros szabadgyököktől.

Az Ecklonia cava egy tengeri hínárfajta, amely az úgynevezett barna algák csoportjába tartozik. Ezt a szuperélelmiszert főként az ázsiai konyhában használják, leveseket, salátákat készítenek belőle, de étrend-kiegészítőként is fogyaszthatjuk, gyulladáscsökkentőként, valamint immunerősítőként – a fentiek alapján pedig már a Parkinson-kór ellen is érdemes kipróbálni.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)