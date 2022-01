Márki-Zay maga a Messiás

Szerdán esete a Londoni magyarokhoz szólva a már jól megszokott mantra és hazugságözön mellett egy új elem is került Márki-Zay Péter agresszív és elszabadult beszédébe. Vallásos, pontosabban „majdnem vallásos” élménynek nevezte azt, hogy szájkosara, Péterfi Judit – aki most inkább fáradt volt, mint éber – mindent eldobott és csatlakozott hozzá. Márki-Zay szerinte ez biblikus dolog, hiszen az apostolok is mindent maguk mögött hagytak és követték a Mestert.

Az egyelőre még nem világos, Péterfi Juditra Pálként, esetleg Péterként vagy éppen Júdásként tekint-e, de egyértelműnek tűnik, hogy ebben a londoni magyarokat kábító „tanításban” ő maga nem lehet más, mint Jézus!

Márpedig, ha már a biblikus elemeknél tartunk, és Márki-Zay Péter a Fiú, az Atya bizonyára Gyurcsány Ferenc.

Várjuk a balliberális Messiás következő megnyilvánulását, mert abból kiderülhet, hogy az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje szerint Péterfin kívül ugyan kikbe bújik majd még a Szentlélek.

