Mi is készülünk

Nem, ezúttal nem lesz 1918-19, mert eltakarítunk benneteket az első pillanatban, amikor a hatalmat magatokhoz akarjátok ragadni. Mert már pontosan tudjuk, hogy milyenek vagytok, és milyen az, amikor a hatalom a ti kezetekben van. Mert tanultunk ez elmúlt több mint száz évből. És ha utcára hívjátok a támogatóitokat, azt a két-háromezer drogost, aki most is ott szerencsétlenkedik a kutyapárti hídfoglaló bohóckodásokon, mi, fél–egymilliónyian – közöttünk egyébként sokan katások, de ez most teljesen lényegtelen – is odamegyünk. A nyugodt, de hatalmas élőerő látványától nyilván úgy inukba száll a bátorságuk, hogy mint oldott kéve hullanak szét, vagy ijedtükben esetleg beleugranak a Dunába, aztán közülük az a néhány, aki eljutott az egyedfejlődés azon szintjére, hogy egyáltalán megtanult úszni, majd valahol a Kvassay-zsilip környékén mászhat partra.

És még egy jótanács Feri: mielőtt ezzel megpróbálkozol, még egyszer, utoljára bérmálkozz meg, azt úgyis gyakran szoktál!

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Havran Zoltán)

