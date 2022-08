A nem létező mélyállam leleplezte magát

Végül csak bebizonyosodott, amit az értelmesebbek eddig is tudtak-sejtettek: a 2020-as amerikai elnökválasztást elcsalták. Mark Zuckerberg Facebook-vezér bökte ki, a saját csőrével egy minapi tévéműsorban, hogy az FBI arra kérte őket: az „orosz propagandát” tekerjék le. És miután a New York Post leközölte Joe Biden narkós fiának, Hunter Bidennek a világraszóló botrányát, akkor a Facebook – mondván, mindez csak orosz propaganda – korlátozta a hír terjedését. (A Twitter pedig teljesen letiltotta azt.) Így sokkal kevesebb ember hírfolyamában jelent meg, rengetegen nem is értesültek róla. Hogy mitől lenne orosz propaganda az ifjú Biden – s rajta keresztül a Demokrata Párt, Soros, az amerikai „mélyállam” – ukrajnai üzelmeinek leleplezése, arra nem tért ki Zuckerberg. Azt viszont elismerte, hogy az általuk cenzúrázott, álhírnek bélyegzett történet teljes egészében valósnak bizonyult.

Mi úgy voltunk vele, hogy ha az FBI – amit én még mindig legitim intézménynek tekintek ebben az országban – megkeres minket, és azt mondják, hogy résen kell lennünk, akkor én ezt komolyan veszem

– magyarázkodott Zuckerberg. Ám ez már csak púder. Tök mindegy, hogyan kozmetikázza a bizonyítványát. A lényeg, hogy elkotyogta az igazat, és ezért (de csakis ezért) köszönet illeti. A kampány legfontosabb botrányát letekerték, s ezzel perdöntő módon befolyásolták az elnökválasztás végeredményét. Trump helyett a narkós Biden papája lett az elnök. S így béke helyett jött a háború.

Zuckerberg beismerése révén egy másodpercre bepillanthatunk a színfalak mögé, az állítólag nem létező mélyállam működésébe, és azt látjuk, hogy éppen úgy működik, ahogy arról oly sokszor írtunk, beszéltünk. Vagy még úgyabbul.

Nincs itt semmilyen összeesküvés-elmélet – összeesküvés van. Velejükig romlott, megalomán szörnyetegek összeesküvése. Akiknek már így is annyi a pénzük, mint a pelyva, és akkora a hatalmuk, amit elképzelni sem bírunk – de még kell nekik. Még, még, még! Noha a pokolba majd nem tudják magukkal vinni egyiket sem, ha eljő az idejük. Mégis harácsolnak.

Ezért kellett nekik Ukrajna. Ezért kellett a véres puccs, hogy aztán a kormányra ültetett ügynökeik révén bagóért lenyúlhassanak földet, energiakincset, mindent. Alaposan megtervezték, kiszámolták. Azért kellett a bábjaik által elfogadott ukrán náci nyelvtörvény, a kisebbségek sanyargatása, a NATO-bővítéssel fenyegetőzés, hogy háborúra kényszerítsék a sarokba szorított orosz medvét. Ez hozza majd a még nagyobb hasznot nekik: csúcsra járathatják fegyvergyáraikat. Az oroszok és az ukránok hullanak, Bidenéknek, Soroséknak és a többi spekulánsnak viszont dől a lé. Hogy esetleg világháború lesz? Milliók halnak meg? Az nekik még jobb. Még nagyobb a hasznuk. Kiszámolták.

Íme, így működik a nem létező mélyállam, és vele szimbiózisban a Facebook meg a többi techóriás! Ők döntik el, ki legyen a világ (még) első számú katonai hatalmának vezetője. Rajtuk múlik, békés vagy háborús elnök jön, béke lesz vagy világégés. Szép kilátások.

Borítókép: Mark Zuckerberg, a Facebook internetes közösségi portál társalapítója és elnök-vezérigazgatója (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)

...

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!