Tehát tudom, megtanultam, megtapasztaltam, hogy az oroszok szavai nem mindig fedik a valóságot. Egyébként én egy kicsit óvatosabban fogalmaznék a hazugságról, mert azt hiszem, hogy kevésbé hazudnak, mint inkább manipulálnak azzal, hogy nem fedik fel a valóság minden részletét. De fogadjuk el, hogy hazudnak, mert így még írni is könnyebb lesz.



Sosem hallottunk még olyat, hogy egy politikus hazudik, ugye?



De térjünk vissza az oroszokra! Szóval az oroszok hazudnak, ezt mondja minden szakértő, szerte a nyugati világban. El is fogadjuk, hogy az oroszok hazudnak.

Aztán jön egy repülőgép-szerencsétlenség, merénylet, a fene tudja, mi volt ez. Azt mondják az oroszok, hogy meghalt a Wagner-vezér, Prigozsin. Hogy mit mondanak az előbb idézett szakértők, akik szerint az oroszok mindig hazudnak? Ők is azt mondják, amit az oroszok: meghalt Prigozsin. A nyugati szakértők, akik szerint az oroszok akkor is hazudnak, amikor kérdeznek, elhiszik, amit az orosz vezetéshez köthető állami szervek állítanak Prigozsin haláláról. Azt mondják, ez most biztosan igaz. Tehát az oroszok mégsem hazudnak?