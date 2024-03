Magyar Péter vérlázító tettére cinkos hallgatás a baloldali válasz

A megrázó interjút egy szűk baráti társaságban néztük, és amikor megcsillantak a könnyek ennek az erős asszonynak a szemében, a gombóc bizony az én torkomban is ott volt, és a barátaim szemében is láttam ugyanazt a szomorúsággal átitatott tehetetlen dühöt, amit én is éreztem a dermesztő hatású videó láttán. Némán hallgattunk hosszú percekig, míg meg tudtunk újra szólalni. Ez a természetes reakció, ha az ember ilyen dolgokat hall.