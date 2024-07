Tíz nap, amelyben ott a jövő (X)

Elfogadás, szolidaritás, feltétlen bizalom. Ezeket az érzéseket kapta ajándékba az a 800 vér szerinti családját nélkülözve élő fiatal, aki részt vett az idén 27. alkalommal megrendezett ÁGOTA® Táborban. Az ÁGOTA Közösség egyedülálló 10 napos nyári rendezvényét a 7–18 éves korosztálynak szóló, magas színvonalú élmény- és sportprogramok tették felejthetetlenné.

Az ÁGOTA Közösség mottója:

Reményt ébreszteni, jövőt mutatni, a bizalom sebeit gyógyítani ott, ahol a kiszolgáltatottság az úr…

Ebben a szemléletben igyekeznek a szegedi központú ÁGOTA® Alapítványt és együttműködő partnerét, a Szeged-csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóját is magába foglaló ÁGOTA Közösség tagjai olyan mintát adni a vér szerinti családját vesztett gyermekeknek, amelyben megtapasztalhatják, hogy az érdemeiktől és a környezet sokszor megbélyegző hozzáállásától függetlenül valamennyien feltétlenül elfogadható és értékes emberek. A Bács-Kiskun vármegyei gyermekvédelmi komplexumban, ÁGOTA Falván megrendezett nyári tábor rendkívül színes és változatos programkínálatát is ez a szemlélet hozta közös nevezőre.

Az ország mind a 19 vármegyéjéből érkezett az a 800 fiatal ÁGOTA Falvára, akiket tíz napon át önkéntesek, köztük gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok, pszichológusok segítettek a traumáik feldolgozásában, a reális jövőkép kialakításában.

Bulla Erika, az ÁGOTA Közösség önkéntese már húsz éve tölti együtt a nyarának egy részét gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek közt az ÁGOTA® Táborban.

– Nagyon sok gyermek ebben a tíz napban éli meg azt az örömöt, önfeledtséget, ami egy vele egyidős gyermeknek járna a hétköznapokban az év miden napján. Mi azért dolgoztunk a táborban, hogy ezeket a gyermekeket felhőtlenül boldoggá tegyük – emelte ki az önkéntes.

A tábor fesztiválhangulata lenyűgözte a különböző korosztályú gyermekeket, hiszen nap mint nap olyan sport- és élményprogramok közt válogathattak idén, mint a csocsó-, asztalitenisz-, szkander-, focibajnokság vagy a zenés habpartik, közös, több száz fős zumbázás, kézműves-foglalkozások, just dance, táncház, grappling.

– Minden programunk azt célozta, hogy a táborozók a felszabadultság pillanatait élhessék meg, az életörömöt, a közösséghez való tartozás érzését és végső soron azt, hogy elkezdjenek hinni magukban és abban, hogy ők is hazatalálhatnak ebbe a társadalomba – fogalmazott Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője, az ÁGOTA Tábor megálmodója.

Fotó: Sándor Judit

A fesztiválhangulat mögött pontosan megtervezett kiscsoportos terápiás munka folyt a tíz nap alatt. A gyermekeket korosztályok szerint 51 alcsoportba osztották a tábor első napján az érkezést követően. A korábbi táborozók által gyakran csak 10 napos mennyországnak nevezett nyári tábor programstruktúráját úgy tervezték meg, hogy az érkezéstől a búcsúzásig legyen íve az élmények sorának.

Fontos ugyanis, hogy a gyermekek meg tudják élni az ismerkedés pillanataitól a csoportegyüttműködésen át a leválás szakaszáig, majd a búcsúzásig mindazt az érzelmet és élményt, ami a táborban várt rájuk.

A tábor történetében már nagy hagyománya van négy olyan programelemnek, amelynek során biztonságos, bátorító közegben lehetőség nyílik minden fiatalnak az egyéni és csoportos kiállásra, közönség elé lépésre. A Toldi-bajnokság a kitartás és az erő próbája, amelynek az az üzenete táborozók számára, hogy minden gyermek, még a leggyengébb és legkisebb is a legerősebb tagja a közösségnek. Az ÁGOTA Szépe választás mottója az, hogy a szépség belülről fakad, így idén is több százan nyertek önbizalmat ahhoz, hogy elinduljanak a versenyen. A rendkívül népszerű Ki mit tud? verseny célja idén is az volt, hogy a táborozók egyénileg és csoportosan is megmutathassák tehetségüket zenében, énekben, táncban, szavalásban. A hagyományőrző Roma esten pedig a fiatalok megismerkedtek a roma kultúra gyökereivel és színes világával. A zenés, táncos programon a roma gyermekek felfedezhették identitásuk értékeit.

Fotó: Sándor Judit

A tíz napot olyan vendégprogramok színesítették, mint a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának tematikus rendőrnapja, a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat egyedülálló tűzshow-ja vagy Mága Zoltán és a Budapesti Gipsy Virtuózok, valamint a Budapesti Primarius Szimfonikus Kamarazenekar művészeinek közös koncertje. Emellett a táborba látogatott többek között Növényi Norbert olimpiai bajnok és Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó, valamint Sárközi Róbert MMA-világbajnok. Schobert Norbert fitneszedző pedig egy igazi lendületes reggeli tornára hívta a 800 táborozót.

– Második alkalommal veszek részt a táborban. Tavaly is nagyon jó volt, ezért vártam most is. A hangulat igazán nagyszerű és jó a társaság, a gyerekek és az önkéntesek is. A foci volt a kedvencem, de a Toldi-bajnokságot is nagyon vártam. A csocsóbajnokságon is részt vettem. Szeretek a tábortűznél lenni, mert jó a közösség, és a barátokkal itt szoktunk még este beszélgetni. A KÁSZPEM-es foglalkozásokat is szeretem, bár sokaknak nehéz megnyílni mások előtt, mégis fontos hogy beszélgessünk például a jövőnkről – elevenítette fel élményeit Gajdos István, aki nevelőszülőknél él Jász-Nagykun- Szolnok vármegyében, Martfűn.

A 27. ÁGOTA® Tábor lenyűgöző programkínálata idén 800 fiatalnak adott esélyt arra, hogy önbizalmuk és a társadalomba vetett hitük erősödjön. Ők olyan útravalóval térhettek haza az ország minden szegletében élő nevelőszülői családjukba és lakásotthonaikba, amely egész életre szóló iránytű lehet a jövőjükhöz. (X)