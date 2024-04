Senki sem engedett a minőségből a nevezetes ausztriai négyszögben

A tíz pince egyikében sem tértek el a hagyományos fajtaszerkezettől és készítési módtól. Néhány ugyan készít közülük igen jó minőségű palackos erjesztésű pezsgőt, de a fő irány marad. Száraz, különféle komplexitású és elsősorban a terroirra koncentráló száraz zöldveltelini és rizling a fő csapásirány. Ezekből minden pincészetnél megtalálhatók a friss, fiatal tételek, valamint a kicsit vastagabb, néha hordóban erjesztett és/vagy érlelt dűlőválogatott tételek.

Aki járt már a vidéken az ismeri a nyugati irányból érkező karcsú, szinte a Dunába zuhanó Spitztől a keleti Kamptal felé szélesedő és talajában is egyre lazábbá váló borvidék nagyszerűségét. Látványnak is gyönyörű, de a borokban érezhető és letapintható termőhelyi karakter elérése és megmutatása a fő cél.

A remek savszerkezet és hallatlan precíz szőlészeti- és pincemunka visszaköszön a borokból. Nyilván nem mutogatja senki az elrontott tételeit. Azért, ha száznál több bornál az ember véletlenül sem botlik technológiai hibába, hajlamos elkönyvelni magában a tényt, miszerint erre felé értik a dolgukat a termelők.

Forás: a szerző

Klímájukban hűvösebb, csapadékban szegényebb vidék a mi területeinknél. A napi hőingadozás segít megőrizni a savakat és a sokszor több részletben végbemenő szüret. Viszont a legtöbb balparti területen – Wachau, Kremstal és Kamptal java része ide tartozik – mindenütt kialakították a csepegtetéses öntözés műszaki hátterét. Végszükségben locsolnak – de locsolnak.

Egyetlen alkoholhangsúlyos bort sem kóstoltunk. De olyat sem, amelyikben a hordó dominancia minimálisan akár, de érezhető lett volna, vagy minimális szinten adott volt maradékcukor érzetet. Egységes stílus, tapintható identitás.

Forás: a szerző

Működik a Domäine Wachau – az 1930-as évektől, lassan száz éve szövetkezeti formában. Integrálja közel kétszáz termelő termését. Boraik minősége kétséget kizáróan a borvidéki átlag felett van. Lehet szövetkezetet így működtetni? Lehet.

A turistákra is nyitott pincészet kínál ugyan gránittömbben érlelt bort és kissé furcsa erősített bort is, de az alapkínálatuk sokszor végez kóstolási listák legelején. Stuart Pigott, a világ legismertebb rizling szakértője is pozitívan méltatja boraikat. De számomra meggyőzőbb az a tény, hogy a szövetkezeti készítésű borokhoz sokszor komoly saját birtokkal rendelkező borászatok is adnak termésükből.