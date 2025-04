A galántai Esterházy kastély étterme, melyet minden magyarnak meg kellene látogatni legalább egyszer

A tavalyi paksi gasztro-blues fesztivál nemcsak a kiemelkedő zenei és kulináris élmények okán számít maradandó emlékemnek, hanem azért is, mert megismerhettem az eseménynek otthont adó település testvérvárosának, Galántának a jegyzőjét, Pallya Gábort, akivel a minőségi zene, a jó magyar ételek és borok szeretetén túl a nemzetközpontú világkép is összeköt. Gábor már akkor javasolta, hogy ha Felvidékre vet a sors, tervezzünk be egy közös gasztro-turnét. Így is lett. E hónap elején Juhos Ferenc, az Eventus podcast alapítója meghívott Nádszegre, s ennek apropóján beiktattunk két étterem- s egy pincelátogatást.

Legyen szó először az Esterházy étteremről, melynek otthon adó kastély nemcsak Galánta környékének, de az egész Kárpát medencének egyik legizgalmasabb turisztikai látványossága.

Elöljáróban talán nem haszon nélkül való rögzíteni, hogy Galánta Mátyusföld központja, Nagyszombattól Észak-Keletre fekszik, nem egészen harminc kilométerre. Első írásos említése 1237-ből való. 1910-ben 3.274 lakója közül 2.933 volt magyar, bő száz év alatt a magyarság részaránya 30%-ra csökkent, 2021-ben a városka 15.052 lakosából mindössze 4.172.-en vallották magukat magyarnak.

Az említett Esterházy kastély félig felújított állapotában is impozáns, ennek keretében működik a főúri pompa jegyében berendezett azonos nevű exkluzív étterem és kávézó.

A szerző felvétele

A falakon eredeti festmények az Esterházy család tagjairól és más történelmi személyiségekről.

A szerző felvétele

Arról is gondoskodtak a tervezők, hogy ne legyen a hangulat feszengős, az asztalokon nem fehér terítő, hanem tetszetős tányéralátét fogadja a vendégeket.

A kastély és a park nagy népszerűségnek örvendő kulturális események helyszíne egész évben, melyek közül kiemelkedik a történelmi csaták újrajátszása korhű ruhákban. A bejáratnál a kávézót találjuk, ezt is figyelemre méltó ízléssel alakították ki, balra fordulva az étterem lenyűgöző, nagy belterű, látványosan berendezett termei fogadnak. A honlapon a kávézó kínálatából az eredeti recept alapján készült Esterházy tortát ajánlják a látogatók figyelmébe.

Helyi idegenvezetőm felvitt a legfelső szintre is, mely többek között házasságkötő teremként funkcionál, valamint a nyerstéglás pinceborozóba, ahol kiemelkedő borok várják sorsukat, terített asztal mellett. Zárt térben biztosítanak a nemes nedűknek ellenőrzött páratartalmat és hőmérsékletet.