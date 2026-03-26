Minőségközpontúság kompromisszumok nélkül, helyi szezonális alapanyagokra építő kreatív konyha – Signo néven nyitottak éttermet az Ostoros családi pincészet tulajdonosai Eger szívében

Kettős veszteség érte tavaly az egri vendéglátást, bezárt tizenegy év működés után az 1552 étterem a Várban (rovatbeli írásom itt), valamint a Dobó téri Depresso, Csernuss doktor kultikus helye (élménybeszámoló itt).

Öröm az ürömben, hogy az utóbbinak otthont adó kivételes adottságú ingatlanban nem utazási iroda vagy fodrászszalon nyitott, hanem egy gasztronómiai szempontból még izgalmasabb egység, amit az Ostoros pincét is működtető Soltész Gergő, valamint felesége, Tarnay Éva hívott életre.

Az említett pincészet azok közé tartozik, mely a boreladások drasztikus csökkenése dacára tíz év alatt komoly forgalomnövekedést tudott realizálni: 2015 hárommillió palackjuk talált gazdára, 2025-ben nyolcmillió. 1200 hektár termését dolgozzák fel, amiből 200 hektár saját ültetvény. Kérdésemre Soltész Gergő elmondta, hogy a borászat felső szegmensébe tartozó Soltész-borok alapanyaga jellemzően a saját szőlőterületről való, de például Chardonnay-juk a kivételes adottságú Szarkás dűlő terméséből készül, amit nem akarnak nekik eladni, viszont az áldott emlékű idősebb Gál Tibor által telepített ültetvényről évről évre megvásárolják a szőlőt.

Szóba került a két évtized alatt hatalmasat fejlődött Szépasszonyvölgyben nyitott egész évben látogatható impozáns borbárjuk, ami egyébként tavalyelőtt, midőn sepsiszentgyörgyi barátaimat kalauzoltam Eger városában, egyik legkellemesebb meglepetésem volt. A Soltész borok címkéin Bukta Imre Kossuth és Munkácsy Mihály díjas festő alkotásai láthatók, mint megtudtuk az étterem tulajdonosával beszélgetve, az együttműködés alapja, hogy a festő szereti a boraikat, ők meg szeretik Bukta-festményeket. A címkék a legismertebb és legfoglalkoztatottabb tervező, Ipacs Géza alkotásai, akinek tehetségét nemcsak a címkék, hanem, mint a hely megnyitásáról elsőként tudósító heol.hu írásában szerepel, a teljes belső tér kiképezése is dicséri.

A szerző felvétele

A tulajdonosok a város legjobbjai közül válogatták össze a Signo-nak karaktert és arcot adó szakembereket, Rácz András üzletvezetőt, aki korábban a Macokban, valamint a Graefl Majorban dolgozott, Tréba Somát, aki a Pont.Gasztroműhely konyháját vezette, valamint Brumbrumot, a Macok s a Graefl Majort megjárt Gyűjtő Ádámot. Ádám és Soma azonos rangban, közösen látják el a séf feladatkörét.