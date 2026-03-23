A marokkói és a libanoni konyha remekeit kínálja a Jouri étterem a főváros szívében

Hasonló sztori Osama és Mohamad Kutainié is, akik miután a Byblos nevű éttermük, melyről a minap szóltam e hasábokon, sikeressé vált, megnyitották néhány házzal odébb, ismét csak az utca másik oldalán a Jourit.

Osama Kutaini a luxusszállodás tapasztalatszerzés után közel húsz esztendeje, 2008-ban telepedett le Magyarországon. Mint a Nők Lapja Café-nak s a Turizmus Online-nak adott interjúkban elmondta, Magyarországot tekinti otthonának, több köti már ide, mint szülőhazájához, Szíriához.

A Budapestre telepedést követően dolgozott a későbbiekben az első magyar csillagot megszerző Costesben, majd a Buddha bárban, s azzal párhuzamosan a Baalbekben. Utóbbi kettőben is volt szerencsém megfordulni, mindkettő az élvonalban tartozott, illetve a Baalbek esetében indokolatlan a múltidő használata, mivel e hely még most is sikerrel működik, a Buddha bár sajnos megszűnt.

Nézzük akkor most a Jourit, mely a gasztronómiában is szerepet nyert damaszkuszi illatos vörös rózsáról kapta a nevét. A beltér egy szempillantás alatt a Közel-Keletre varázsolja a betérőt. Nagy gonddal képezték ki, odafigyelve minden apró részletre. Az egyik falmélyedést rózsákkal töltötték ki, a virágok előtt az étterem neve olvasható kivilágítva, alatta, a padlócsempén vízipipák. Kényelmes bútorzat, gyönyörű világítótestek, a terem végében marokkói zellige ihletésű, rozetta-alapú iszlám geometrikus csempe-minta.

Az étlapon szakértelemmel és odaadással elkészített libanoni és marokkói fogások sorjáznak, esetenként izgalmas csavarokkal. Kínálnak többek között mouhamara-t (némi világhálós kutakodással könnyen nyomára akadhatunk Osama séf receptjének is), falafelt (ezesetben is találunk saját receptet az egyik népszerű gasztro-portálon, padlizsános ételeket, hummusz-triót, mezze-t, azaz előételválogatást, harira-t, ezt a jellegzetes csicseriborsós bárányhúsos marokkói levest, zöldkorianderes gránátalmás csirkemájat, sajtos és húsos sambousakot, különféle tagine-okat, marhahúsos makaneket vagyis különleges fűszerezésű kolbászt, báránybordát, iskander kebabot és baklava-sajttortát.

Az étterem bekerült 11 ponttal a tavaly megjelent Gault-Millau kalauzba, érdemes elolvasni ott is a hely rövid bemutatását.

A habzókat ideértve tizenhat bort tartanak, főként komoly minőséget képviselő magyar és francia tételeket, de bekerült a válogatásukba egy prosecco és két marokkói bor is. Soproni Ászokat és Heinekent csapolnak, de tartanak palackban két tételt a Pannonhalmi Apátsági sörfőzdétől is. A töményválaszték korrekt, a nedűk zöme a prémium kategóriába tartozik. Készítenek különleges teákat és koktélokat is.