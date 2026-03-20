Közel-keleti lakoma: az étteremhét fogásai a Byblosban

A Turul-házat, a főváros egyik ikonikus épületét a millennium évének első napján, 1896. január elsején adták át. A második világháború végéig a Czigler György műépítész tervei alapján, Kauser Gyula építőmester kivitelezésében megépített impozáns, háromemeletes sarokház az 1883-ban megalakult Országos Kaszinónak adott otthont. Érdemes megjegyezni, hogy igazgatói posztján olyan jeles közéleti személyiségek álltak a leghosszabb ideig, mint gróf Teleki Pál (1920–1941) egykori miniszterelnök és ifj. Wekerle Sándor (1932–1944) volt pénzügyminiszter, felsőházi tag. (Nemcsak egy igazgató volt, hanem három, ezért az átfedés. Akit mélyebben érdekel a Kaszinó tagságának összetétele, Eöry Gabriella tanulmányából rengeteg érdekes adatot megtudhat.

Az 1945-ös szovjet megszállást követően az épület a Független Kisgazdapárt országos székházaként hasznosult, majd később, 1973-tól a rendszerváltozásig a Szovjet Kultúra Háza működött itt.

A tetejéről a kommunisták eltávolították a névadó Turul-szobrot, amit a kilencvenes évek legelején újjászervezett s az épületet székházként birtokba vevő Magyarok Világszövetsége állított helyre 2021 decemberében.

A Turul-ház földszintjén működik a Beer Brothers nevű csúcssöröző, azon „sárga pöttyös” helyek egyike, melyeknek csaplistája elérhető bárki számára az Untappd alkalmazáson keresztül. Ennek köszönhetően már indulás előtt megnézhetjük, hogy került-e csapra még nem kóstolt sör, az említett app zöld pipával jelzi a már megízlelt söröket. Ugyanitt működik 2019 óta a közelkeleti konyha egyik legszínvonalasabb egysége, a Byblos, mely bekerült mind a Dining Guide-, mind a tavaly újraindult Gault-Millau étteremkalauzba. Már a Covid előtt alkalmam volt meglátogatni őket, a múlt héten ismét betértünk két kollegámmal végigenni e remek libanoni étteremnek a Dining City keretében kínált előételeit és főételeit.

A helyet Osama Kutaini szír séf nyitotta testvérével, Mohammaddal. A nemzetközi szakmai tekintélyt szerzett konyhafőnökök a legjobb szállodákban dolgoztak korábban, ez az első saját éttermük. A második a szomszédságban nyitott Jouri, melyről lesz még szó e rovatban. A libanoni konyha jól ismert fogásai mellett az étlapon szerepelnek olyan kompozíciók is, melyekkel mifelénk ritkábban találkozunk. Hadd illesszem ide a Dining Guide egyik írását a Covid időszakból, mely megmutat valamit a Byblos kulináris tűzijátékából.

Az étteremhétre három előétellel, három főétellel és két desszerttel készültek. Mint a séf elmondta, kifejezett célja volt jóllakásra alkalmas fogásokat prezentálni, jelentem, sikerült.

Elsőként a kókusztejjel és korianderrel készült csípős garnélaráklevest kóstoltuk. Ha valakinek a tom yum leves ugrik be erről a fogásról az nem jár messze a valóságtól, rá is kérdeztem, Osama elárulta, hogy valóban került bele e klasszikus thai levesek karakterét adó pasztából. A lé ízegyensúlya remek, itt lehet könnyen elcsúszni, a túltolt savakkal. Akár másnaposság ellen is el tudnám képzelni. A rák feszes, ruganyos, friss.