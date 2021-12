Csúcsfutball Manchesterben, öt lipcsei gól magyarok nélkül

A BL-csoportkör utolsó előtti fordulójában a szerdai játéknapon a Manchester City–Paris Saint-Germain csúcsrangadó előtt a következő volt a helyzet az A csoportban: a Man. City 9, a PSG 8, az FC Bruges 4, az RB Leipzig 1 ponttal állt. A tizenhat közé jutáshoz az angoloknak a döntetlen is elegendő, a párizsiaknak viszont legalább annyi pontot kell szerezniük, mint a belgáknak otthon a lipcseiek ellen. Ám a nyolcaddöntő sorsolása miatt az sem mindegy, hogy ki a csoportelső, és a City értelemszerűen már most szerette volna bebiztosítani az elsőségét. (Az utolsó körben PSG–FC Bruges és RB Leipzig–Manchester City meccsekre kerül sor.)

A csapatok telt ház, 52 ezer néző előtt a következő összeállításban léptek pályára, Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo – Gündogan, Rodri, Zincsenko – Mahrez, Bernardo Silva, Sterling; Paris Saint-Germain: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Paredes, Herrera, Gueye, – Messi, Mbappé, Neymar.

Nagyon bekezdett a Manchester City, az 5. percben Kimpembe a kapu torkában mentett fejjel, aztán a vendégek is felvették a ritmust, Messi kötényt adott Sterlingnek, és nagyon jó meccset láthattunk. Időnként a PSG játékosai is tetszetősen járatták a labdát, de a házigazda egyértelműen veszélyesebb volt, a párizsi védők, élükön Kimpembével alig győzték blokkolni a kapujuk felé tartó labdákat. A 33. percben nem tudták Gündogan 12 méterről eleresztett lövésénél, amiből kapufa lett, majd Mahrez tornáztatta meg Navast, a hálóőr szögletre paskolta a labdát. A 43. percben aztán a túloldalon Mbappé lépett ki, de Walker szorításában a kapu fölé lőtt. Ami az első félidő végén nem sikerült neki, az a második játékrész elején igen: az 50. percben Messi balról lőtte be a labdát középre, egy védőt is érintve jutott el Mbappéhoz, aki jobbról nyolc méterről Ederson lábai között belőtte (0-1). A 63. percben azonban jött az egyenlítés, egy jobbról betett labdát Sterling négy méterről kotort be (1-1). Zakatolt a csúcsfutball, Neymar kihagyott egy nagy helyzetet, a City pedig büntetett, a 76. percben Bernardo Silva egy keresztpasszt önzetlenül lekészített a csereként beállt Gabriel Jesusnak, s ő közelről nem hibázott (2-1). Több gól már nem esett, a Manchester City 2-1-re nyert, ezzel eldőlt, hogy az A csoport élén az angolok végeznek. Ám a PSG is továbbjutott, mert az RB Leipzig 5-0-ra győzött az FC Bruges otthonában!

Leipzig in the first half = 🔥🔥🔥 🔴⚪️ Nkunku, Forsberg (2) + André Silva ⚽️#UCL pic.twitter.com/CzOQ2mwXUV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

A csoport másik mérkőzésén a lipcsei gárda a félidőben már 4-0-ra vezetett – magyar légiósai nélkül. Gulácsi Péter hét eleji koronavírustesztje pozitív lett, ő és a bokasérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik el sem utazott a találkozóra, Willi Orbán pedig a nap során megfázásos tünetei miatt autóval visszatért Lipcsébe. A klub tájékoztatása szerint a védő koronavírustesztje negatív lett, és csupán óvintézkedésről volt szó. Az RB Leipzig megőrizte esélyét a csoport harmadik helyére. Amennyiben az utolsó körben legalább annyi pontot szerez, mint a belgák, akkor az Európa-ligában folytathatja.

A B csoportban továbbra is százszázalékos a Liverpool, ezúttal a Portót győzte le 2-0-ra. A Milan az Atlético Madrid otthonában szerezte meg első győzelmét, ezzel megőrizte esélyét a nyolcaddöntőbe jutásra. A C csoportból az Ajax után a Sporting is továbbjutott, miután 3-1-re legyűrte a Dortmundot. A D csoportban a Real Madrid 3-0-s sikerrel vágott vissza a moldovai Sheriff Tiraspolnak, amely szeptember végén nagy meglepetésre 2-1-ra nyerni tudott a spanyol fővárosban. A Real győzelmével már nyolcaddöntős, miként az Internazionale is, az olaszok a Sahtar Donyecket verték két góllal.

BL-csoportkör, 5. forduló:

A csoport:

Manchester City–Paris Saint-Germain 2-1 (0-0), gólszerzők: Sterling (63.), Gabriel Jesus (76.), illetve Mbappé (50.)

FC Bruges–RB Leipzig 0-5 (0-4), gólszerzők: Nkunku (12., 93.), Forsberg (17., 45+1.), Silva (27.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester City 12 pont, 2. (és továbbjutott) Paris Saint-Germain 8, 3. RB Leipzig 4 (13-13), 4. FC Bruges 4 (5-16)

B csoport:

Atlético Madrid–Milan 0-1 (0-0), gólszerző: Messias (87.)

Liverpool–Porto 2-0 (0-0), gólszerzők: Thiago Alcantara (52.), Szalah (70.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Liverpool 15 pont, 2. Porto 5, 3. Milan 4 (5-7), 4. Atlético Madrid 4 (4-7)

C csoport:

Sporting CP–Borussia Dortmund 3-1 (2-0), gólszerzők: Pedro Goncalves (30., 39.), Porro (81.), illetve Malen (93.), kiállítva: Emre Can (74., Dortmund)

Besiktas–Ajax 1-2 (1-0), gólszerzők: Gezzal (22., tizenegyesből), illetve Haller (54., 69.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Ajax 15 pont, 2. (és továbbjutott) Sporting 9, 3. Borussia Dortmund 6, 4. Besiktas 0

D csoport:

Sheriff Tiraspol–Real Madrid 0-3 (0-2), gólszerzők: Alaba (30.), Kroos (45+1.), Benzema (56.)

Internazionale–Sahtar Donyeck 2-0 (0-0), gólszerző: Dzeko (62., 67.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Real Madrid 12 pont, 2. (és továbbjutott) Internazionale 10, 3. Sheriff Tiraspol 6, 4. Sahtar Donyeck 1

Borítókép: Raheem Sterling főszereplő lett (Forrás: Twitter/City Xtra)