Fucsovics elárulta, ki a legjobb barátja a Davis-kupa-csapatban

– Balázs Attila sérülése miatt immár nemcsak a legelőkelőbb helyen jegyzett játékos, de a kora alapján is a legtapasztaltabb teniszező a Davis-kupa-csapatban. Egyre több a fiatal, változott a szerepe a válogatottban az elmúlt évekhez képest?

– Nem érzem azt, hogy extra teher lenne rajtam azért, mert egyre több a fiatal. Eddig is én vittem a hátamon a csapatot. Legfeljebb annyi a különbség, hogy Attila sérülése miatt a torinói világligadöntőn előtérbe kerülnek a tehetséges, de még kevésbé tapasztalt játékosok: Piros Zsombor, Marozsán Fábián és Valkusz Máté. Számítok rájuk, remélem, fel tudnak nőni a feladathoz.

– Kikérik a véleményét?

– Sokat edzünk együtt, bevallom, szeretek velük gyakorolni, mert nagyon motiváltak, rengeteget fejlődtek, jó ritmusban ütik a labdát. Edzésen nem nagyon szoktunk beszélgetni taktikai vagy technikai meglátásokról, apró finomságokról, viszont a foglalkozások után főleg Piros Zsomborral annál inkább. A fiatalok közül ő az, aki a legtöbbet „faggat”, vele jövök ki a legjobban. Ő szokott kérdezgetni arról, hogy amikor fiatalabb voltam, mit csináltam egy-egy játékhelyzetben. Olykor az is szóba kerül, hogy értem oda az első százba a világranglistán. Zsombi és a többiek is jó formában várják a világdöntőt. Marozsán Fábián a bergamói challenger-tornán elődöntőt, Piros Zsombor Pozsonyban döntőt játszott, Valkusz Máté nemrég ITF-Future versenyen győzött. A formajavulásuk részben annak is köszönhető, hogy sokat edzünk együtt.

– Marozsán, sőt Köves Gábor szövetségi kapitány is megerősítette, hogy kikérik a véleményét arról, ki legyen a páros partnere. Kit választana?

– Hát... nem könnyű a döntés, mert a srácok nem nagyon szoktak párosozni. Fábival a múlt héten háromszor edzettünk együtt. Magas, erős srác, nagy szervája van, a befejező ütéseire alapozhat, jól röptézik. Valószínűleg vele játszom majd, illetve remélem, hogy Nagy Péter is bekerül majd a csapatba. Ő már sok tapasztalattal rendelkezik, rá is nagyon számítok.

– Melyik meccsen lesz nagyobb esély: szombaton az ausztrálok vagy másnap a horvátok ellen?

– Szerintem a horvátokkal szemben. Ugyan a horvátok korábban a top 20-as Borna Ćorićot is benevezték, de úgy tudom, ő nem teljesen egészséges, és helyette a nem éppen verhetetlen Borna Gojo lesz a második számú játékosuk. Ha a mi „kettesünk”, Zsombi vagy Fábi jó napot fog ki, akkor lehet esélyünk. A horvátok elleni meccs nyerhető, persze nem akarok semmiféle terhet rakni a srácokra. Én Marin Čilić ellen játszom, akivel általában szoros meccseket vívunk, a mi mérkőzésünkön bármi megtörténhet. Az ausztrál csapatban nincsenek nagy különbség a játékosok között, top 50-es teniszezőket tudnak felvonultatni. Az a párharc sokkal nehezebbnek ígérkezik, mint a horvátok elleni csata.

– Kicsit hektikusan alakult a kemény pályás szezonja. A US Open után négy mérkőzést nyert meg, igaz, a korábbi top 10-es Fabio Fognini és Roberto Bautista Agut ellen győzni tudott, sőt a hónap elején Párizsben szettet nyert a világelső Novak Djokovics ellen. A Grand Slam-rekorder szerb elleni helytállás erőt adhat a Davis-kupára?

– Nagyon remélem, hogy igen. A vereség ellenére pozitív élményekkel zártam a Djokovics elleni meccset. Nem könnyű belelendülni a játékba, amikor a világranglista-vezető áll a háló túloldalán, de nekem sikerült, sőt játszmát is nyertem ellene. Remélem, a Djokovics elleni formát sikerül átmentenem a Davis-kupára.