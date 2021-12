A Ferencvároshoz igazolt a győriek vb-ezüstérmes klasszisa

– Tizenhét évig sportoltam a Győri Vízisport Egyesületnél, először kajakoztam, utána váltottam a kenura, és úgy döntöttem, most van szükségem egy nagyobb léptékű váltásra. Ekkor kezdtem el egyesületeket keresni, és nagy meglepetésemre a Ferencváros tárt karokkal várt. Az elkövetkezendő hónapokban Thaiföldön fogunk meleg vízi edzőtáborban készülni. Nagyon várom, mert ilyen hosszú időre még nem mentem el meleg vízi edzőtáborba. Mindenképpen szeretnék a jövő évi világbajnokságra több számban is kvalifikálni, utána pedig az Európa-bajnokságra is – nyilatkozta a 27 éves Balla Virág kedden új klubja honlapján a FradiMédiának.

Balla Virág korábbi győri klubtársa, Varga Dávid irányításával készül immár a Ferencváros színeiben.

A Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapja december 13-án arról számolt be, hogy a versenyző már Budapestre költözött, hetek óta a fővárosban készül, de akkor még nem dőlt el, hogy melyik egyesületben folytatja, csak az, hogy Varga Dáviddal dolgozik együtt.

– Nekem már korábban is nagyon szimpatikus volt, tetszett ahogy felkészült a versenyeire, s most ugyanazzal a magabiztossággal készít fel engem is. Nála minden edzésen új impulzus ér, mások a felkészülési módszerek, már most tudtam egy csomót fejlődni – mondta el új edzőjéről Balla Virág, és az M4 Sport Sporthíradójában akkor is kiemelte, hogy a tokiói olimpia után úgy érezte, mindenképpen vérfrissítésre van szüksége a felkészülésben. Először csak edzőváltásban gondolkodott, majd klubváltásban is. Arról is beszélt, hogy továbbra is elsősorban a párosra készül, és számít arra, hogy a klubváltása ellenére a Győrben maradt Takács Kincsővel továbbra is együtt versenyezhet majd.

– Úgy gondolom, ez működni fog, hiszen a kajak-kenuban nem egyedi, hogy különböző egyesültekből alakulnak a párosok, össze lehet hangolni azt, hogy a nyári-tavaszi felkészülés során többször találkozzunk, és tudjuk a páros edzéseket végezni. Most is tartom Kincsővel a kapcsolatot, folyamatosan tájékoztatjuk egymást arról, hogy melyikünk hol tart a felkészülésben – fogalmazott a négyszeres vb-ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok versenyző.

Balla Virág szerint itthon is hatalmas lesz a rivalizálás 2022-ben saját párosuk, valamint a Gönczöl Laura, Opavszky Réka, és a Bragato Giada, Nagy Bianka duó között. A nemzetközi mezőnyben pedig az ukránok, a kínaiak, a kubaiak és az újjáalakuló kanadai páros lehet majd a legerősebb ellenfelük.

A 27 éves Balla Virág 2016-ban első felnőtt világeseményéről, a moszkvai Európa-bajnokságról rögtön bronzéremmel térhetett haza, amelyet C2 500 méteren szerzett Takács Kincsővel párban. Később a portugáliai Montemor-o-Velho lett a kedvelt helyszíne, ugyanis itt a 2017-es világkupa-sorozat első állomásán négy aranyérmet nyert, majd a plovdivi felnőtt Eb-n a szintén Takács Kincsővel alkotott párosuk az első helyen zárt 500 méteren. Egy évvel később Belgrádban két távon is Európa-bajnok lett Takács Kincsővel (C2 200 és C2 500 méter), nyert bronzot is (C1 200), majd a portugáliai világbajnokságon, Montemor-o-Velhóban első felnőtt vb-érmét is megszerezte, Takáccsal ezüstérmesek lettek C2 500 méteren. A 2019-es év is hozott aranyérmet a páros számára, amely a minszki Európa Játékokon győzött 500 méter párosban.

A duó a 2019-es szegedi világbajnokságon a két páros számban ezüstérmes lett, majd a 2020-ban a világjárvány miatt teljesen törölt versenyszezon után Balla idén a poznani Európa-bajnokságon két ezüstöt (C1 500 és C2 500 m) és egy bronzot (C2 200), a koppenhágai vb-n pedig egy ezüstöt szerzett (C4 500 m). Balla Virág élete első olimpiáján, idén Tokióban egyesben 200 méteren a B döntőig jutott, Takács Kincsővel párban pedig az ötödik helyen végzett az 500 méteres távon.

Borítókép: Balla Virág immár a Ferencváros színeiben lapátol (Forrás: Fradi.hu)