A Ninja Warrior Hungary után útban a párizsi olimpia felé

A tokiói olimpián bemutatkozó sportmászás három versenyszáma közül a boulder az átlagember számára legkönnyebben hozzáférhető műfaj, hiszen kötélbiztosítás nélkül, alacsony magasságban, biztonságosan művelhető, és egyre több településen elérhető ilyen létesítmény. Versenysportként rendkívül látványos, hiszen az utakat gyakran úgy építik, hogy csak dinamikus mozdulatokkal, nagy ugrásokkal lehet a következő fogást elérni.

A Nemzeti Versenysportszövetség (NVESZ) sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a 2021-es boulder versenyszezon a közelmúltban a Gravity Magyar Kupa-fordulóval zárult, a Magyar Hegy- és Sportmászószövetség pedig az első idei magyar bajnokokat avatta. A versenyt nagy érdeklős kísérte, és nézők részvételével, remek hangulatban zajlott. A szervezők pedig még rátettek egy lapáttal, mert a nyílt kategória döntőjét egy filmes cég bevonásával élőben közvetítették. Összesen négy kamera, két operatőr, két kommentátor és egy rendező segített abban, hogy minőségi audiovizuális élményben részesüljenek azok is, akik nem tudtak a helyszínen szurkolni.

A döntőbe a nyílt kategóriából négy női (Kerry Ella, Lengyel-Mitzl Jázmin, Riesing Eszter és Somorjai Zorka), valamint hat férfi (Bakurecz Ádám, Fuksz Bence, Radics Attila Zsombor, Strommer Soma, Tusnády Nimród Sebestyén, Vályi Gergő) versenyző kvalifikálta magát. Érdekesség, hogy a férfi döntősök közül négyen a népszerű televíziós vetélkedő, a Ninja Warrior Hungary döntőjében is ott voltak.

A mászóknak egy előre megadott sorrend alapján négy bouldert kellett teljesíteniük. Ezekre utanként öt perc mászási idő állt rendelkezésre, amelyet mindig öt perc pihenő követett. Az útépítők külön bouldereket építettek a férfi és női döntősöknek.

A női kategóriában a szegedi Riesing Eszter nyerte a versenyt Lengyel-Mitzl Jázmin, Somorjai Zorka és Kerry Ella előtt. Riesing Eszternek ez volt a második győzelme a szezonban, és ezzel a 2021-es boulder magyar bajnoki címet is megszerezte. A férfiak közül Tusnády Nimród volt az este legjobbja. A második helyezett az ifjúsági Európa-bajnok Vályi Gergő lett, míg a dobogó harmadik fokára Bakurecz Ádám állhatott fel. A magyar bajnoki címért a harc az első két helyezett, Tusnády Nimród és Vályi Gergő között zajlott, így a győzelem Tusnády Nimródnak a bajnoki címet is jelentette. Ők vannak versenyben a nehézségi mászás bajnoki címéért is. Mindketten tizenhét évesek és a párizsi olimpiára készülnek.

Mi is az a sportmászás?

A sziklamászás versenyszerű formája, jellemzően épített műfalakon. Három versenyszám van, ezek a boulder, a nehézségi, valamint a gyorsmászás. A bouldernél négy méter magas falakon, kötélbiztosítás nélkül kell nehéz, jó koordinációt és egyensúlyérzéket erővel ötvöző, gyakran dinamikus mozdulatsorokat végrehajtani. A versenyzők esetleges esését a fal lábánál lévő matrac tompítja. Gyorsmászásnál egy sztenderd, 15 méter magas falon kiépített útvonalon másznak fel kötélbiztosítással, itt kizárólag a gyorsaság számít, ki ér fel leghamarabb. Ez a mászók 100 méteres sprintje. Az út fogásai a világ minden gyorsmászó falán milliméterre pontosan ugyanott helyezkednek el, így az idők összemérhetők. A nehézségi mászás a „királykategória”, amely a legközelebb áll a természetes sziklákon zajló sportmászáshoz. Versenyenként és helyszínenként eltérő típusú műfalakon, mindig más utakat építve rendezik, ahol a mászók kötélbiztosítással másznak. A sorrendet az dönti el, hogy ki milyen magasra jut.

Borítókép: Tusnády Nimród útban a bajnoki cím felé (Fotó: Gravity Boulder/Vörös Tamás)