Dzsudzsák Balázs őszintén beszélt a mentális problémákról

A labdarúgó NB I-ben Dzsudzsák Balázs az őszi szezon második legjobb mezőnyjátékosa lett. Megjelent ugyanis a Nemzeti Sport őszi szezonjára vonatkozó játékosrangsora, amely a sportnapilap tudósítói által adott osztályzatok átlaga alapján áll össze. A listára csak azok a labdarúgók kerülhettek fel, akik legalább kilenc mérkőzésen kaptak osztályzatot, de a 0 nem számít annak. Dzsudzsák Balázs egészen kitűnő produkciót nyújtott, 6,333-as átlagával a mezőnyjátékosok közül csak a paksi Ádám Martin (6,353) előzte meg, összesítésben pedig a harmadik helyen zárt a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes (6,455) és Ádám mögött.

Az itthon rekordszámú válogatottbeli fellépéssel rendelkező Dzsudzsák Balázs a Loki TV-nek adott interjújában beszélt a DVSC féléves teljesítményéről, saját teljesítményéről és a tizenkét csapatos NB I-ről is.

– Olyan meccseket nyertünk meg, amelyekkel senki sem számolt, mert ki gondolta volna, hogy a Fradi ellen behúzzuk a három pontot? Ugyanakkor ez több nyerhetőnek gondolt találkozón nem sikerült, mint például az Újpest vagy a ZTE ellen. Megmagyarázhatatlan az ingadozásunk. A Vidi ellen tíz emberrel vagy a Kispest ellen kétszer is vert helyzetben olyan fordulatot vett a csapat teljesítménye, hogy arra egymás között beszélgetve sem találtunk magyarázatot. Mit ahogy az idényünkre sem, ami így bravúrokkal és kudarcokkal teli. Nem tudom megmondani, hogy melyik a csapatunk igazi arca. Pozitív beállítású vagyok, ezért szeretném azt hinni, hogy a Fradi, a Vidi vagy a Kispest ellen látott, de elsősorban mentálisan még sokat kell javulnunk azért, hogy ez valóban így legyen. A csapatunk legnagyobb problémája ugyanis saját maga, a szünetben mindenkinek rendet kell raknia a saját fejében, ezen múlik, tavasszal hogyan futunk neki a bajnokságnak. Rendkívül kiegyensúlyozott a mezőny, s most nagyot mondok: ha elkapnánk egy jó szériát, még a dobogó is összejöhetne. Ha egy csapat egymás után tud három-négy meccset nyerni, akkor hatalmasat léphet előre. De a jelenlegi abszolút reális a tabellán elfoglalt helyezésünk. Hiába van több a csapatban, a ki-ki meccseken ez mentális problémák miatt nem jön ki. Hitehagyottá válik a csapat, és nem hisszük el, hogy esélyesek vagyunk. Ez volt az egész szezonra jellemző, ebből kell tanulni – szögezte le a DVSC csapatkapitánya.

Dzsudzsák Balázs a saját teljesítményével kapcsolatban úgy fogalmazott: nem akarja azt mondani, hogy elégedett, de a statisztikai mutatók nem hazudnak, ezek pedig azt mutatják, hogy jöttek tőle a gólok és a gólpasszok is. Több poszton is szerepelt, megpróbálja a legtöbbet hozzátenni a Loki játékához, és ígéretet tett arra, hogy kevesebbet vitatkozik majd a játékvezetőkkel. Az ősszel Dzsudzsák amúgy hat találatával a DVSC második legeredményesebb játékosa lett a kilenc gólt jegyző Ugrai Roland mögött.

Dzsudzsák azt is megjegyezte, hogy amikor külföldön játszott, nem értette, hogyan lehet évről évre ilyen szoros az NB I, most azonban már másképp látja.

– Testközelből érzem, hogy nehéz és kemény a bajnokság. A lebonyolítás a tizenkét csapattal izgalmassá teszi – rengeteg a stressz és a feszültség –, de ez a minőség rovására is megy. Mi abszolút támadó szellemben szeretünk játszani, felvállaljuk a nyílt sisakos játékot, de időnként vissza kell lépnünk, mert különben az ember beleszalad a késbe.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs az NB I őszi szezonjában a második legjobb mezőnyjátékos lett (Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport)