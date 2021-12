Karácsonyi meglepetés: bejelentkezett a belga sztárcsapat

Karácsonyi meglepetés: jön a belga topcsapat! – csütörtökön ezzel a felütéssel jelentette be a Tour de Hongrie szervezőbizottsága, hogy a 2022-es országúti magyar kerékpáros körversenyre – a viadal történetében először – benevezett a Lotto Soudal is. A legszűkebb világelitbe tartozó, a World Teamek között jegyzett istállóban természtesen jó néhány nagy klasszis van. S ugyan a 2022-es Tour de Hongrie időpontja (május 11-15.) ütközik a Budapestről induló Giro d’Italiáéval (május 6-29.), borítékolhatjuk, hogy a belgák a magyar körversenyre sem gyenge csapattal érkeznek majd.

A Lotto Soudal lassan négy évtizede állandó résztvevője a kerékpáros világ legrangosabb országúti viadalainak. 1985-ben a belga szerencsejáték vállalat alapította meg Lotto néven, 2015 óta a ragasztók és tömítőanyagok specialistájának számító Soudal nevét is viseli az együttes. Az évtizedek során megannyi nagy siker fűződik a belga klub bringásainak nevéhez. Az ausztrál Cadel Evans 2009-ben világbajnoki címet szerzett, több tucatnyi Tour de France-, Giro d’Italia- és Vuelta a Espana-szakaszgyőzelem mellett elsősorban a legnevesebb egynaposokon remekeltek a csapat tagjai: a „Monumentek” (ilyen például a Milánó–San Remo vagy a Párizs–Roubaix) és a „Klasszikusok” (mint az Amstel Gold Race vagy a Clásica de San Sebastián) során huszonöt alkalommal szerezték meg az első helyet.

A 2022-es keret legnagyobb csillaga a belga Philippe Gilbert: a harminckilenc esztendős nagymenő 2012-ben megnyerte az országúti világbajnokságot, pályafutása során hét szakaszt nyert a Vuelta a Espanán, négyszer ünnepelhetett az Amstel Gold Race és kétszer a Giro di Lombardia után, de nyert Liege–Bastogne–Liege-t és Párizs–Roubaix-t is. A 2022-es szezon lesz számára a jutalomjáték, az év végén visszavonul a versenyzéstől.

Nagyágyú a belga Tim Wellens is, aki remek összetett menő, hat körverseny-győzelmet is jegyez – ezek közül négy (kétszer az Eneco Tour, egyszer-egyszer a Lengyel Körverseny és a Tour of Guangxi) WorldTour-esemény volt – de van már két-két etapsikere a Giróról és a Vueltáról is. Ugyancsak világhírű az ausztrál sprinter, Caleb Ewan is, aki öt-öt Tour- és Giro-szakaszgyőzelem mellett egyet jegyez a Vueltáról is. Remek hegyi menő a belga Thomas De Gendt, aki négy etapsikert jegyez a Grand Tourokról, 2018-ban pedig ő lett a „hegyek királya” a Spanyol Körversenyen. 2022-re visszatér a Lotto Soudalhoz a belgák remek időfutammenője, a kétszeres Európa-bajnok Victor Campenaerts, aki 2019 áprilisa óta tartja az egyórás kerékpározás hivatalos világrekordját (55,089 kilométer).

Van „ismerősünk” is a csapatban, a lengyel Kamil Malecki 2018-ban – még a CCC Sprandi Polkowice ProTeam színeiben – az olasz Manuel Belletti mögött második helyezést ért el a Tour de Hongrie összetett versenyében, három etapon is harmadik helyen futott be, a pontversenyben pedig a negyedik helyen zárt. Malecki 2020-ban is járt nálunk, ám akkor egy bukás miatt már a második etapon kénytelen volt feladni a küzdelmet. Ám nem ő az egyetlen, aki járt már a Magyar Körversenyen, az ausztrál Harry Sweeny az EvoPro Racing, színeiben 2019-ben, a német Rüdiger Selig pedig a Bora-hansgrohe versenyzőjeként 2021-ben teljesítette a Tour de Hongrie távjait.

A belga Lotto Soudal 2022-es meze csak minimálisan tér el a legutóbbi szezonban használttól, de az igazán különleges, hogy kétféle is készül belőle: a különféle viadalokon nem ugyanazt használja majd a csapat, az egyiken a Lotto, a másikon a Soudal szerepel majd a kiemelt helyen. A mezeket Caleb Ewan és a belga újonc Arnaud De Lie mutatta be.

A closer look at our new outfit for 2022 🔍 pic.twitter.com/leE8KnPD27 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) December 17, 2021

A 43. Tour de Hongrie versenyére 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A már benevezett csapatok:

Movistar Team (spanyol, World Team)

Israel Start–Up Nation (izraeli, World Team)

Team Jumbo–Visma (holland, World Team)

Lotto Soudal (belga, World Team)

Drone Hopper–Androni Giocattoli (olasz, Pro Team)

Uno–X Pro Cycling Team (norvég, Pro Team)

Borítókép: Úton a belga sztárcsapat versenyzői (Forrás: Facebook/Lotto Soudal Cycling Team)