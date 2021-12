Verrasztó Dávid élete egyik legszebb karácsonyi ajándékát kapta

December 28-án és 29-én a Hungaroringem komoly egészségügyi korlátozások mellett – védettségi igazolvány, távolságtartás, fedett helyen kötelező maszkviselés – rendezik meg a XXIII. Szilveszter Rallye-t A viadal, amelynek az össztávja 56 kilométer, jövő kedden 9 órakor indul, s aznap 8,1 kilométeres és 11,1 kilométeres körgyorsasági szakaszt teljesítenek a versenyzők. Másnap szintén 9 órakor kezdődik a verseny, ekkor kétszer 7,3 km-es, egyszer 8,1 km-es és egyszer 11,1 km-es körgyorsasági szakasz vár a mezőnyre.

Több mint kétszáz autó lesz ott a rajtvonalnál, s hat ország – Németország, Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország – versenyzői vágnak neki 2021-es óévbúcsúztatónak. Ahogy korábban, így idén is a Lada lesz a legnépszerűbb versenygép, de rengeteg R5-ös is akad a mezőnyben. Például ott lesz egy 2019-es fejlesztésű Skoda Fabia R5-össel az indulók között a nagy visszatérő Vincze Ferenc is, a korábbi háromszoros győztes (2014, 2016, 2017), és a két évvel ezelőtti abszolút magyar bajnok régi-új csapatával, a Korda Racinggel áll rajthoz.

S ha már Korda Racing: a csapat ismét beveti a 2000-es évek első felében világbajnokságon száguldó Skoda Octaviáját, amit egy világklasszis úszó, valamint a 2019-es versenyt már ezzel az autóval teljesítő sportriporter vezet. Az olimpiai negyedik, kétszeres vb-ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Verrasztó Dávid nem most mutatkozik be az autóversenyeken, vezetett már sportautót, Formula autót valamint sportgokartot, ám rallye autóval most méreti meg magát először.

– Nagyon várom már a rajtot, hiszen régi vágyam teljesül ezzel. Életem egyik legszebb karácsonyi ajándéka a Szilveszter Rallye, és nem titkolom, idén januárban már azon gondolkodtam, ha az egészségügyi helyzet engedi, és lesz verseny, bérelek egy autót, és elindulok rajta. Erre tessék, egy volt vb-autóval mehetek! Nagyon izgatott vagyok, és ígérem, vigyázok az autóra. A pályabejáráson és a teszten nem lesz nálam szorgalmasabb versenyző, mindenre odafigyelek majd, mert a jó eredménynek ez az alapja. Örülök, hogy Péterrel megyek, hiszen ő ezen a nyomvonalon már teljesítette a viadalt, és úgy vélem, ez a tapasztalat nagy segítségünkre lehet – nyilatkozta a 33 éves Verrasztó Dávid, aki úszópályafutásával kapcsolatban annyit elmondott, már javában készül a jövő évi versenyekre, és most úgy véli, a 2024-es párizsi olimpiáig szeretné folytatni az élsportot.

Ahogy azt Verrasztó Dávid elárulta, 2019 után immár másodszor is rajthoz áll a két évvel ezelőtt már megismert Skoda Octaviával a köztelevízió sportriportere, B. Németh Péter, aki ugyanolyan izgalommal készül a nagy megmérettetésre, mint két évvel ezelőtt.

– Ahogy közeledik az idei Szilveszter Rallye rajtja, úgy válok egyre izgatottabbá. Az, hogy ismét kipróbálhatom magam, borzasztó izgalmas és nagy kihívás a számomra, főleg, hogy Dávid partnereként nemcsak pilóta, hanem navigátor is leszek. Egy biztos, idén megint nemcsak a karácsony miatt lesz emlékezetes számomra az év vége. Bízom benne, hogy képesek leszünk úgy repeszteni a pályán, mint ahogy azt Dávid teszi a medencében. Megvannak a 2019-es időeredményeim, melyek jó kiindulási alapot jelentenek majd. Végezetül szeretnék hatalmas köszönetet mondani mindenkinek, aki ismét lehetővé tette ezt az őrületet. Fantasztikus érzés lesz egy abszolút magyar bajnok és háromszoros Szilveszter Rallye-győztes csapattársa lenni, és ezalatt a három nap alatt igyekszem a lehető legtöbbet ellesni Vincze Feritől – fogalmazott B. Németh Péter.

Sajnos egy tragédiáról is szólni kell a versenyhez kapcsolódva. December 23-án Kecskemét határában autóbalesetet szenvedett, és belehalt sérüléseibe Kelő Gere László, akit a rallye világában mindenki csak Latyakként ismert. A szervezők úgy döntöttek, megemlékeznek a 47 éves korában elhunyt versenyzőről, így minden autó egy kis fekete szalaggal rajtol el, ezzel is emléket állítva neki.

Borítókép: Több mint kétszáz autó lesz ott a rajtnál (Forrás: Szilveszter Rallye Kommunikáció)