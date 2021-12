Videón jelentkezett be a női kézilabda vb-ről eltűnt iráni játékos

Az iráni válogatottsági rekorder, Shaghayegh Bapiri videóüzenetet osztott meg a közösségimédia-profilján. A 285-szörös válogatott játékos történetét a dán TV2 dolgozta fel, és idézte az azóta elérhetetlen videó szövegét.

– A nevem Shaghayegh Bapiri. Úgy döntöttem, elhagyom az iráni válogatottat, és egy másik országban kérek menedékjogot. Ezt a videót azért teszem közzé, hogy elmondjam mindenkinek, hogy jól vagyok, és biztonságban vagyok. Azt akartam mondani, hogy nem tűntem el és nem raboltak el. És hogy a családom biztonságban van Iránban. Azért kérek menedékjogot, hogy a jövőben jobb lehetőségeim legyenek a sportvilágban. Az egész életem a sportról szólt, soha nem foglalkoztam politikával, és semmit sem tudok a politikáról. Sportoló vagyok és semmi más. Remélem, hogy hazámban a nőket nem fogják másodrendű állampolgároknak tekinteni, és nem kényszerítik őket olyan dolgokra, amelyeket nem akarnak megtenni – mondta a harmincéves játékos.

A sportoló még nem határozott arról, hogy melyik országban kíván letelepedni.

Az iráni válogatott több témát szolgáltatott a női kézilabda vb alatt. Először is kiderült, hogy az iráni televízió nem közvetíti a csapat meccseit, majd a Norvégia ellen elszenvedett kiütéses vereség után a könnyes szemű iráni játékosok fényképe járta be a világsajtót. Ezt követte a félbeszakadt iráni sajtótájékoztató, most pedig Shaghayegh Bapiri eltűnése, majd bejelentkezése került a címlapokra.

Borítókép: Köszöni szépen, jól van (Fotó: Instagram)