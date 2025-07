Európa rettegett, de Pécset nem tarolta le az angol horda

Öt év telt el a brüsszeli Heysel-stadionban, a Liverpool és a Juventus BEK-döntőjében megtörtént borzalmak óta. A 39 halálos áldozatot követelő verekedés és katasztrófa után az UEFA gyorsan lépett, s öt évre az összes angol klubcsapatot száműzte Európából. Ez az öt év azonban gyorsan lepergett, s 1990 nyarán már nem lehetett tovább húzni a döntést az ügyben. Pedig sokan nagyon szívesen megtették volna. Már csak azért is, mert az 1990-es olaszországi világbajnokságon is elképesztő események történtek. A FIFA a vb előtt azt találta ki, hogy biztonsági szempontból az angol válogatottat Szardínia szigetére száműzi. A hivatalos megfogalmazás szerint a szigetet biztonsági szempontból könnyebb volt kontroll alatt tartani. Az angol csapat mindhárom csoportmeccsét Cagliariban játszotta le. Az elkülönítés nem sikerült tökéletesen, a tökrészeg angol drukkerek többször is átrendezték Cagliarit. Később Bologna, Nápoly, Torino és Bari városa következett (hiszen az angolok a negyedik helyen végeztek), de itt már csak kisebb incidensek történtek. Összességében mindenki fellélegzett, amikor vége lett a vb-nek, mert igazán súlyos incidens nem történt Olaszországban.

Az angol kupacsapatok öt évig nem indulhattak el az európai kupaküzdelmekben a Heysel-tragédia után

Sokan tiltakoztak az angol kupacsapatok visszatérése miatt

Amikor az UEFA 1990. július 9-én bejelentette, hogy a Manchester United és az Aston Villa nevezhet a KEK-be, illetve az UEFA-kupába, Liverpoolban hatalmas volt az elkeseredés. A Heysel-tragédia után ugyanis olyan döntés született, hogy a Liverpool csapatára plusz hároméves eltiltást szabnak ki, s ez a három év akkor kezdődik meg, amikor a többi angol csapat visszatérhet. 1990 nyarán ezért nem került be a BEK 1. fordulójának sorsolási gömbjébe a Liverpool neve.

Ráadásul 1989. április 15-én újabb, a Heysel-stadionban látott katasztrófánál is súlyosabb incidens történt – Angliában.

Az FA-kupa elődöntőjében a Liverpool és a Nottingham csapata játszott Sheffieldben. A tömegjelenetek hamarosan tragédiába torkolltak. A már amúgy is megtelt 3-as és 4-es szektorokba újabb és újabb drukkereket engedtek be. A baj akkor történt, amikor a lelátó tetejére érkező embertömeg elkezdte lefelé nyomni a drukkereket. Alul volt egy vasrács, sokan ennek nyomódtak neki és fulladtak meg. A tragédiának összesen 97 halálos áldozata volt.

Az 1989-es sheffieldi tragédia után újra fellángolt a vita, szabad-e visszaengedni az angolokat az európai kupaküzdelmekbe

Éppen ez a szörnyű esemény volt, amely miatt 1989 őszén olyan szélsőséges vélemények is elhangzottak, hogy az angol csapatokat örökre ki kellene tiltani az európai kupákból. Ez sem véletlen. 1989. szeptember 6-án Stockholmban világbajnoki selejtezőt játszott egymással Anglia és Svédország. A 0-0-s döntetlenre végződött mérkőzés előtt, alatt és után súlyos botrányok robbantak ki, ezeket a svéd rendőrség csak üggyel-bajjal tudta megfékezni. Stefan Thylin, az Aftonbladet című svéd újság kommentátora így írt felháborodásában: „Elég volt! Az angol futballhuligánok nem tanultak a múltból. Nem érdekli őket a Heysel-stadion véres árnyéka. És ehhez a vandalizmushoz az Európai Labdarúgó-szövetség engedelmesen asszisztál, hiszen közeli a jövő, amikor az angol kupacsapatok újra rajtolhatnak az európai kupaküzdelmekben.

Az angol huligánok javíthatatlanok. Nincs más mód: kifelé Angliával az európai labdarúgásból!

Ám az UEFA újonnan megválasztott elnöke, a svéd Lennart Johansson más véleményen volt. A skandináv sportdiplomata jól látta, hogy az angolok nélkül nem lehet teljes a három kupasorozat. 1990-es megválasztása után szinte azonnal Angliába utazott, hogy tárgyalásokat kezdjen a visszatérésről.

Az angol klubok a svéd Lennart Johanssonak köszönhették visszatérésüket

Hosszabb gumibotok és könnyfakasztó gránátok Pécsett

1990. július 11-én sokan felszisszentek Magyarországon, amikor a Manchester United csapatát húzták ki a Pécsi MSC neve mellé a KEK 1. fordulójának sorsolásakor. Az első kommentárok azt taglalták, vajon hány manchesteri drukker jön majd el a pécsi visszavágóra, őket hogyan lehet kordában tartani, s mit tud tenni a magyar rendőrség, ha netán zavargások robbannának ki a baranyai megyeszékhelyen.

Később derült ki, hogy a rendőrség és a Belügyminisztérium külön biztosítási tervet dolgozott ki a Manchester United pécsi fellépésére. Kiderült, hogy az angol sztárcsapat 12 (!) különbuszt rendelt, s Budapestről azzal utaztak Pécsre.

Minden buszon egy-egy magyar rendőr teljesített szolgálatot. Napvilágot látott az is, hogy a magyar rendőröket különleges felszereléssel küldték el a mérkőzésre. Újdonságnak számított, hogy a hatóságok négy videókamerát is bevetettek, ezek az angol drukkereket pásztázták. Ezek mellett a rendőröket könnyfakasztó gránátokkal, hosszabbított gumibotokkal és pajzzsal is felszerelték. Érdekesség, hogy civil ruhás rendőrök ezúttal nem kaptak feladatot Pécsett. A brit Scotland Yard tizenhárom rendőrt utaztatott el a dunántúli városba.

Sir Alex Ferguson, aki a Manchester United edzőjeként érkezett 1990- ben Pécsre

Mivel a Manchester United az első mérkőzésen 2-0-ra győzött, így a visszavágó számukra nem volt több puszta formalitásnál.

Kupagyőztesek Európa-kupája, 1990-91. 1. forduló, 2. mérkőzés: PMSC–Manchester United (angol) 0-1 (0-0)

Pécs, Újmecsekalja, 16.000 néző. Vezette: Petrovics (jugoszláv) PMSC: Bodnár – Braun, Balog, Palaczky – Kónya, Megyeri, Bérczy, Czérna – Lovász, Czéh, Lehota (Bojás 72.)

Manchester: Sealey – Anderson, Bruce, Pallister, Donaghy – McClair, Blackmore, Phelan, Webb, Martin (Sharpe 86.) – Hughes

Gól: McClair (78.)

A Pécs a második összecsapáson is kikapott, az angolok a Mecsekalján 1-0-ra nyertek, így összesítésben 3-0-val jutottak tovább. S itt vette kezdetét az akkor már a Sir Alex Ferguson által edzett United nagy menetelése. A következő fordulókban sem a walesi Wrexham, sem a francia Montpellier, sem pedig a lengyel Legia Varsó csapata nem tudott mit kezdeni a Manchesterrel, amely így bejutott a KEK-döntőbe. A finálét Rotterdamban rendezték meg, a Manchester hosszabbítás után 2-1-re nyert a Barcelona ellen. Ragyogó és diadalmas volt tehát az angol kupacsapatok visszatérése Európába, mert azonnal egy kupagyőzelemmel tették le névjegyüket.

Rotterdam is rettegett az angoloktól

A rotterdami emberek is megnyugodhattak, amikor a KEK-döntő másnapján mindenki hazament a holland városból. A finálé előtt ugyanis olyan rettegés lett úrrá Rotterdamban, amelyre korábban soha nem volt példa. A Manchester United legnagyobb ellendrukkere ebben a KEK-sorozatban

a Rotterdamban élők sokasága volt, akik közül nem kevesen halálfélelemben várták a finálét és a szigetországi drukkereket.

Szerencsére felesleges volt az aggodalom, mert a brit és a holland rendőrség profi munkájának, nem utolsósorban az önmagukhoz képest szelíd és visszafogott manchesteri rajongóknak köszönhetően semmilyen balhé nem tört ki a kikötővárosban. Mondjuk ehhez tényleg példátlan intézkedések kellettek. A meccset megelőző napon és a finálé napján egyetlen egy rotterdami kocsma sem nyitott ki. A város kikötőjébe érkezett manchesteri drukkereket ablaktalan tehervagonokba tették, s úgy vitték át őket a stadionba.

A vörös mezes Mark Hughes két gólt lőtt az 1991-es KEK-döntőben a Barcelona ellen

A Manchester United KEK-győzelme némi gyógyír volt az angol sebekre, de Európa csak lassan barátkozott meg azzal a gondolattal, hogy az UEFA visszaengedte az általa felügyelt sorozatokba Anglia legjobb csapatait. Aztán a Liverpool is megjelenhetett ezen a színpadon. Ráadásul úgy, hogy nem kellett letölteniük a hároméves pluszbüntetést. Az 1991-92-es UEFA Kupa sorozatban a finn Kuusysi Lahti ellen tértek vissza, s 6-2-es összesítéssel mentek tovább. Igaz, a Lahtiban elszenvedett 1-0-s verségük akkor is szégyenfolt maradt, ha az első összecsapáson 6-1-re az angolok nyertek.