A Puskás Akadémia és a Fradi kiszabadulna a döntetlenek hálójából

Mindkét klub optimistán áll a mérkőzéshez. Honlapjukon a felcsútiak arra hívják fel a figyelmet, hogy mindössze egy pontra megközelíthetik a listavezető Ferencvárost. A zöld-fehérek ezzel szemben azzal a felütéssel harangozzák be az összecsapást, hogy tovább növelhetik az előnyüket a tabella élén. Ezen tervek megvalósításához természetesen mindkét félnek győzelemre lenne szüksége, azonban ha pusztán a statisztikákat figyeljük, egyik csapatnak sincs oka a bizakodásra, hiszen a két csapat legutóbbi három találkozója 1-1-es döntetlennel ért véget.

A tabella első és harmadik helyezettje közötti meccsen merészség lenne esélyest megnevezni, annyit talán kijelenthetünk, a felcsútiak felkészülési tervei jobban megvalósultak. A Puskás Akadémia az éllovasok közül egyedüliként utazott el külföldi edzőtáborba (a spanyolországi Marbellába), ahol két mérkőzést is játszott: a gibraltári bajnokságban éllovas Lincoln Red Impset 3-0-ra verte, míg a decemberben még a Bajnokok Ligája csoportkörében vitézkedő belga Club Brugge-től mindössze 1-0-ra kapott ki.

A címvédő Ferencváros futballistái sorra fertőződtek meg koronavírussal, alig több mint egy hete még tíz játékos karanténban volt. Így a csapat a külföldi edzőtábor helyett hazai terepen, foghíjas kerettel a Népligetben készült, s a téli szünetben csupán egy felkészülési mérkőzést játszott – azt 2-0-ra elveszítette a felvidéki DAC vendégeként. Pedig ha valamikor, most igencsak szüksége lett volna az edzésekre a Fradinak, mert decemberben új vezetőedző érkezett Peter Stöger helyére. Sztanyiszlav Csercseszov azonban a nehézkes kezdet ellenére sem panaszkodik, bizakodóan tekint előre, az első tétmeccsére:

– Nem volt egyszerű az alapozási időszak számunkra, néhányan többet, mások kevesebbet edzettek az utóbbi hetekben, ennek ellenére felkészültünk a Puskás Akadémia elleni első feladatra. Nem minden labdarúgóra számíthatok csütörtökön sem (a fertőzöttek és a sérültek mellett hárman az Afrika-kupán szerepelnek – a szerk.), de legalább már nagyobb létszámban együtt tudunk készülni. Megvan a taktikánk, bízom abban, hogy a pályán is véghez tudjuk majd vinni, amit megbeszéltünk. Tudom, hogy az egyik legfőbb riválisunk ellen lépünk pályára, így kiemelten fontos lesz, hogy jól kezdjük az évet – fogalmazott a Fradi.hu-nak az orosz szakember. – A céljaink mindenki előtt ismertek: ha az új idényben is szeretnénk eljutni valamelyik nemzetközi sorozat csoportkörébe, akkor ahhoz előbb meg kell nyernünk a magyar bajnokságot – tette hozzá.

A Puskás Akadémiánál sem tudják, hogy jelenleg mire számítsanak a problémákkal küszködő, megújulóban lévő Ferencvárostól.

– Nem tudjuk, hogy a Fradi most milyen rendszerben fog játszani, hiszen új edzőt szerződtettek. Rendkívül jó játékosok alkotják a keretüket, nekünk ettől függetlenül csak a saját dolgunkkal kell foglalkozni. Hazai mérkőzés lesz, meg kell mutatnunk, hogy jó csapat vagyunk – húzta alá Szolnoki Roland csapatkapitány.

A két csapat játékoskereteiben egyébként nagy változások nem történtek, a Fradi a nigériai Fortune Akpan Bassey-t a cseh Ceské Budejovicétől igazolta le, míg a horvát Roko Baturina lengyelországi kölcsönjátéka után visszatért a Lech Poznantól. A felcsúti klub is csak egy új futballistát mutatott be: a belga-algériai Mohamed Mezgranit a Bp. Honvédtől vásárolta meg. Tavasszal ugyanakkor Skribek Alen is a Puskás Akadémia mezében léphet pályára, mivel visszahívták őt Zalaegerszegről, ahol kölcsönjátékosként szerepelt.

Borítókép: A két csapat a legutóbbi három mérkőzésén nem bírt egymással. (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)