Életben maradtunk, tovább álmodozhatunk, kiejtettük Portugáliát

Volt abban valami sorsszerű, hogy épp a szegediek portugál irányítója, Miguel Martins nyilatkozata futott a csarnok kivetítőjén, amikor egyszer csak bekocogott a pályára a magyar válogatott. Martins válaszából szinte semmi sem szűrődött ki, a portugál játékos hangját elnyomta a magyar drukkerhad ovációja. Egyszersmind az is eldőlt, hogy a hollandok elleni nyitómeccsen megsérült Bánhidi Bence is bekerült a mérkőzésre nevezett tizenhat fős keretbe. A kiváló beálló fékezett habzással végezte a bemelegítést, a bokáját kímélendő nem erőltette a komolyabb irányváltásokat, kitámasztásokat, de a labdával való ismerkedést nem hagyta ki, mindezt egy helyben állva tette meg, majd leült a kispadra, később, a játékosok bemutatásánál kiderült, minimális esély van a játékára. A koronavírus-fertőzés miatt kieső Győri Mátyás mellett ezúttal is Nagy Bence, Borbély Ádám és Stefan Sunajko maradt ki a meccskeretből. Elvétve volt egy két foghíjas széksor, a nézők a hollandok elleni nem várt kudarc után is hazai hangulatot varázsoltak a népligeti MVM Dome-ba.

Bánhidi kivételével az „alapcsapat” kezdett. Mikler Roland előtt Bóka Bendegúz és Pedro volt a két szélső, Lékai Máté irányított, Topic Petar helyettesítette a sérült szegedi beállót, Szita Zoltán és Máthé Dominik feladata volt az átlövés.

Fotó: Mirkó István

A rajt a hollandok ellenit idézte: Máthé labdaeladását Salina büntette lerohanásgóllal, majd Rodrigues hetese után jött az újabb hideg zuhany, Martins is beköszönt, 0-3-mal, és három rontott lövéssel indította a meccset a magyar válogatott. Máthé Dominik hetesével a negyedik percben kezdte meg a felzárkózást a csapat. Úgy tűnt, a hollandok elleni pofon még éreztette a hatását: a hármas védők között keletkező lyukakat gyorsan átlátta és könnyen kihasználta az ellenfél. Az önkívületben játszó Lékai Máté vette a hátára a csapatot, szűk negyedóra után sikerült utolérni a szokásával ellentétben nem hét, csak hat játékossal támadó Portugáliát, majd egy kis „VAR-ozás” után már itt volt az előny. A hazai rendezésű Eb-n 75 perc 7 másodperc játék után először vezetett a magyar válogatott.

Zúgott a „Mindent bele!”, az akarattal nem volt baj, Szita lövőkedvével sem. A nyártól Szegedre költöző átlövő három hatalmas góllal jelentkezett. Az előny mégsem állandósult, a magyar emberhátrányt „kiegyenlítéssel” bosszulták meg a portugálok. Jött is az időkérés, majd egy Ancsin-góllal és egy Mikler-védéssel vett lendületet a csapat a következő etapra, de megint visszakapaszkodtak a portugálok, olyannyira, hogy pár másodperccel a szünet előtt visszavették a vezetést.

Kapus cserélt a második félidőre a magyar válogatott: a Mikler helyére beállt Székely Márton két védéssel, a csapat két góllal kezdett. Az ellenfélnek esze ágában sem volt feladni a meccset. Felváltva estek a gólok, amikor megszakadt a sorminta, az egy portugál gól után két magyar született, Paulo Pereira, az ellenfél szövetségi kapitánya időkéréssel próbálta kizökkenteni a magyar válogatottat és a szenzációs formában védő Székelyt. Sikerült. Az ellenfél eltüntette a kétgólos különbséget. Megint kezdődött minden elölről. A rengeteget vállaló Lékai Máté kapott pihenőt, a helyére beállt Hanusz Egon egy hetes kiharcolásával, bombagóllal kezdett. Megint kettő volt ide, 25-23. Aztán Ancsin Gábor is szót kért, ezzel a meccs során először vezetett hárommal a magyar válogatott.

Az utolsó tíz percben ezt az előnyt kellett megőrizni, de nem ment könnyen. Az utolsó öt percre már döntetlen állásról kanyarodtak rá a csapatok. Ekkor már Lékai Máté újra bent volt a pályán. Ennél izgalmasabb nem lehetett volna a végjáték: 28-28-nál Máthé Dominik hetest rontott, Székely bravúrral védett. A közönség próbálta belehajszolni a csapatot a győzelembe. Szita Zoltán góljával megint nálunk volt az előny. Másfél perc volt hátra, amikor hatalmas füttykoncert közepette támadott Portugália, Székely helyett Mikler állt vissza, de nem tudott védeni. Újra döntetlen, 29-29. Szita Zoltán kiharcolt egy hétméterest és kétperces kiállítást. Lékai nem hibázta el a hetest, egy perce maradt Portugáliának az egyenlítésre. Huszonhárom másodperccel a vége előtt az ellenfél időt kért. Ennél jobban nem lehetett volna fokozni az izgalmakat. Portugália kiegyenlített. Tizenkét másodperc volt hátra, magyar időkérés után magyar támadás következett, és egy káprázatos Máthé Dominik gól következett. 31-30-ra győzött a magyar válogatott, és ezzel életben tartotta a továbbjutási reményeit.

A magyar válogatott kedden Izland ellen fejezi be a csoportkört az Európa-bajnokságon.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, B csoport: Magyarország–Portugália 31-30 (14-15), MVM Dome, 20022 néző.