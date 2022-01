Fél évszázad után búcsú Budapesttől

A Nyíregyházi Atlétikai Centrumnál jobb és korszerűbb feltételekkel az atlétikát szolgáló egyetlen hazai fedett létesítmény sem büszkélkedik, sőt a különlegességét az jelenti, hogy egyszerre szabadtéri és fedett pályás létesítmény. Jó helyre kerül tehát a fedett pályás országos bajnokság. A központ bemutatására Vas László atlétikai szakágvezető vállalkozott, aki immár a 26. esztendeje tölti be ezt a tisztet.

– A közel 5000 négyzetméter alapterületű atlétikai csarnok az egyedüli az egész országban, amelynek a 200-as futóköre hatsávos, a pálya belsejében kialakított egyenes pedig nyolc sávot foglal magában. A nemzetközi előírásoknak minden szempontból megfelelő létesítményben mérhetik össze a tudásukat a futók, a magas-, a rúd-, a távol- és a hármasugrók, hasonlóképpen a súlylökők is. Elismeréssel nyilatkoztak a versenykörülményekről a Magyar Atlétikai Szövetség szakemberei, de azok a magyar és külföldi atléták is, akik elsőként próbálhatták ki a pályákat. A 600 férőhelyes lelátó alatt 90 méter hosszúságú bemelegítőterületet alakítottak ki, emellett az atlétikai centrum orvosi szobákkal, masszázshelyiséggel, szaunával és jakuzzival is rendelkezik, tehát egy komplett rekreációs központtal. Az új nyíregyházi sportlétesítmény nemcsak itthon számít „piacvezetőnek”, hanem európai összehasonlításban is állja a versenyt az ismert atlétikai csarnokokkal – hangsúlyozta az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Vas László, hozzátéve, egy ügyes megoldással arra is lehetőség nyílik majd, hogy a dobóatléták téliesített körülmények között edzhessenek.

Az atlétikai pályák szomszédságában 48 férőhelyes, kétszintes sportszállót építettek, ami tovább növeli a létesítmények vonzerejét. Valószínűsíthető, hogy az atléták sorba fognak állni, hogy az edzőtáboraikat itt szervezhessék meg. Sőt Nyíregyházán ennél is merészebb terveket szövögetnek, a város idővel akár Európa-bajnokságot is rendezhet. Ehhez már most szinte minden adott, leszámítva a nézőteret, amelyet azonban mobillelátók kialakításával lehet bővíteni.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a Modern városok fejlesztési program keretei között megvalósult beruházásnak köszönhetően Nyíregyháza olyan sportlétesítménnyel lett gazdagabb, amely az élsportot és a szabadidős sportot egyaránt kiválóan szolgálhatja. Külön öröm számunkra, hogy a mi városunk lehet az első olyan fedett pályás országos bajnokságnak a házigazdája, aminek nem Budapest a helyszíne. Bízunk abban, hogy a Nyíregyházi Atlétikai Centrum a maga lehetőségeivel hozzájárul a magyar atlétika fejlesztési céljainak eléréséhez, így a 2023-as budapesti világbajnoksághoz kapcsolódó tervek megvalósításához is, emellett az Európai Atlétikai Szövetség figyelmét is a városunkra irányítja – hangsúlyozta Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Borítókép: Vas László az atlétikai centrum egyik csarnokában