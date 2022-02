A szlovén bajnok lesz a Fradi ellenfele a BL-ben

Meglehetősen sima volt. A szlovén Krim Mercator Ljubljana 32-18-ra legyőzte a svéd Sävehof csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A csoportkör utolsó fordulójában tehát kiderült, hogy az A csoport harmadik helyen végzett magyar bajnok, a Ferencváros a B csoport hatodikjával, a Ljubljanával játszik a legjobb nyolc közé jutásért. A svédek egy esetleges győzelemmel tudtak volna előzni, de elég gyorsan kiderült, hogy erre nem lesz esélyük.

A Krim kapujában a korábban Vácott is védő brazil világbajnok, Barbara Arenhart szenzációs napot fogott ki: tizennégy védést mutatott be. A Fradinak nem lesz könnyű dolga, a szlovénoknál játszik többek között a szerb irányító, Andrea Lekics és a szintén szerb Katarina Krpež Šlezak is.

Borítókép: Lekics is segített a szlovénoknak (Fotó: Twitter)