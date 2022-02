A válogatott alapembere tizennyolc évesnek érzi magát

Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya karácsony előtt esett át fejműtéten. A támadó már a beavatkozás után is nagyon pozitívan nyilatkozott, és ezt megerősítette klubja, a Mainz honlapjának is, miután megkapta az orvosi engedélyt a teljes értékű edzésmunkára és a meccseken való játékra is.

– Kicsit olyan, mintha újjászülettem volna. Bár már harmincnégy vagyok, úgy éreztem magam, mint egy tizennyolc éves, aki először sétál be a profik öltözőjébe. Egy szép új kezdet. Akik ismernek, tudják, hogy nagyon türelmetlen tudok lenni, és mielőbb mindent a lehető legjobban akarok csinálni. De most kicsit lassítottam, és hálát érzek, hogy ilyen rövid idő után visszatérhettem – fogalmazott Szalai.

A támadó elmondta még, hogy a műtét után fittnek érezte magát, de várnia kellett az eredményre, mielőtt zöld jelzést adtak számára a folytatáshoz. Az edzéstapasztalatairól elárulta, az állóképességével nem volt gond, mostanáig azonban nem szerelhetett és fejelhetett, mert kis idő kell, amíg a csont összenő a beültetett titándarabbal.

Szalai fejpántot kapott, amit viselnie kell majd, az orvosi engedélye megvan, így akár már hétvégén pályára léphet volt csapata, a Hoffenheim elleni bajnoki találkozón.

Borítókép: Szalai Ádám végre visszatérhet a pályára (Fotó: MTI/AP/DPA/Sebastian Gollnow)