Gólt lőtt, nyert a csapata, de Orbán sosem elégedett teljesen

A hazai pályán elért 2-2-es döntetlen után Spanyolországban 3-1-es győzelmet aratott a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig (Szoboszlai Dominik a kispadon ült), amely ezzel bejutott a legjobb 16 közé az El-ben. A maximalista magyar védő az első és a második félidőben is talált javítandó területet csapata játékában.

– Az első perctől jól játszottunk, de az első félidőben több gólt is szerezhettünk volna – kezdte Willi Orbán, aki vezetést szerzett a lipcseieknek, ám a gólja előtt neki is volt már egy nagy kihagyott helyzete. – Szünet után a Sociedadnak nagyobb nyomást kellett kifejtenie ránk, ezáltal több területhez jutottunk. Még jobban is kontrázhattuk volna. A végén azonban mégiscsak azt kell mondani, hogy éretten játszottunk, meg tudtuk oldani ezt a feladatot.

Orbánt a góljáról külön is kérdezték, André Silva elrontott tizenegyese után ő reagált a leggyorsabban a kipattanóra.

– A vezető gól mindig fontos. Nem is tudom, milyen gyakran érkezem a kapu elé egy tizenegyesnél. Ma ez kifizetődött a csapat számára, ami igazán jó érzés. Lehet látni, hogy az Európa-ligában is milyen gyönyörű stadionokban léphetünk pályára. Örülünk a továbbjutásnak, és várjuk a következő fordulót.

A Leipzig edzője, Domenico Tedesco egyáltalán nem volt kritikus a győzelem után, sőt nagy elismerést vár a játékosainak és a stábjának.

– Azok után, hogy 2-2-re végződött az első meccs, egyetlen csapatnak sem lett volna könnyű dolga ebben a légkörben – értékelt Tedesco. – A szurkolók nagyon felpörgették a Real Sociedadot, és büszke vagyok a csapatra, hogy képes volt ellenállni ennek a nyomásnak. Türelmesek maradtunk, érettebben viselkedtünk. Nem magától értetődő, hogy mindenki képes hozzátenni a magáét a sikerhez. Nagy dicséret illeti a játékosokat és az edzői stábot, mert igazán jó csapatmunka volt.

Borítókép: Willi Orbánt ünneplik a Leipzig a játékosai a Real Sociedad ellen szerzett gólja után (Fotó: EPA/Javier Etxezarreta)