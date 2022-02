Willi Orbán volt a spanyol klubot kiejtő RB Leipzig egyik hőse

Domenico Tedesco, az RB Leipzig edzője amiatt örült a Real Sociedad elleni visszavágó előtt, hogy amióta ő a főnök – tavaly decemberben nevezték ki Jesse Marsch helyére –, most először számíthat az összes játékosára. Így akár négy-hat változtatást is el tudott képzelni a lipcseiek legutóbbi kezdőjéhez képest, noha azon a meccsen is 6-1-es győzelmet aratott az együttes a Hertha ellen a Bundesligában.

Tedesco tartotta a szavát, öt helyen változtatott a győztes csapaton, Haidara, Forsberg, Mukiele és Poulsen mellett a spanyolok elleni első meccsen fontos tizenegyest kiharcoló Szoboszlai Dominik is kikerült a kezdőből, amelynek a hazai pályán elért 2-2 után kellett kiharcolnia a továbbjutást Spanyolországban. Ott volt viszont a lipcsei kapuban Gulácsi Péter és a védelem közepén Willi Orbán, akik nélkül lassan elképzelhetetlen a német együttes.

Orbán ráadásul főszereplővé lépett elő.

Az első félidő hajrájában tizenegyeshez jutott a Leipzig, Olmo ugratta ki a védők között Nkunkut, akit a Sociedad kapusa buktatott. A 39. percben André Silva vállalta a büntető elvégzését, de hibázott, a kipattanóra viszont Orbán reagált a leggyorsabban, és a kapuba vágta a labdát – 0-1.

A magyar válogatott védője ekkor már kétgólos is lehetett volna, de korábban kihagyott egy ziccert Olmo szabadrúgása után közelről. Sőt Klostermann is lőhetett volna már gólt a meccs elején, így igencsak megérdemelt volt a lipcsei vezetés a szünetben.

Az 59. percben már úgy tűnt, eldőlt a továbbjutás kérdése, André Silva lőtt nagy erővel gólt, amivel elsősorban saját magát vigasztalta a kihagyott tizenegyes miatt, mivel Orbán jóvoltából a csapatot végül nem károsította – 0-2.

Maradt azonban izgalom a végére, mivel a Real Sociedad Zubimendi góljával szépített a 67. percben, miután hosszas VAR-vizsgálat után kiderült, hogy nem volt les – 1-2. Egyenlíteni azonban már nem tudott a spanyol csapat, sőt egy újabb tizenegyesből Forsberg visszaállította a kétgólos különbséget, így a Leipzig nemcsak a meccset nyerte meg 3-1-re, hanem 5-3-as összesítéssel a továbbjutást is kiharcolta.

Gulácsi és Orbán végig a pályán, Szoboszlai végig a kispadon maradt.

Európa-liga, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágók, zárójelben az összesített eredmény:

Real Sociedad–RB Leipzig 1-3 (3-5)

Olympiakosz–Atalanta 0-3 (1-5)

Lazio–Porto 2-2 (3-4)

Dinamo Zagreb–Sevilla 1-0 (2-3)

Napoli–Barcelona 21.00

Rangers–Dortmund 21.00

Braga–Sheriff Tiraspol 21.00

Betis–Zenit Szentpétervár 21.00

Borítókép: Willi Orbán a gólszerzés pillanatában a Real Sociedad ellen (Fotó: EPA/Javier Etxezarreta)