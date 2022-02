Szoboszlai egy perc alatt visszaadta a reményt a Leipzignek

Ezúttal csak Gulácsi Péter kapott helyet az RB Leipzig kezdőjében a klub három magyar játékosa közül. Willi Orbán megfázás miatt már a szerdai edzést is kihagyta, és végül nem is került be a Real Sociedad elleni meccskeretbe, Szoboszlai Dominik pedig a combsérülése után az előző három Bundesliga-meccshez hasonlóan csereként várt a bevetésre.

Gulácsi még be sem melegedett igazán a lipcsei kapuban, máris vezetett a spanyol ellenfél. A kilencedik percben a bal szélen szőtte támadását a Sociedad, a beadásra Le Normand üresen érkezett a jobb szélről, hét méterről, nagy erővel lőtt, a labda még meg is pattant a magyar kapus előtt, így védhetetlen volt a lövés – 0-1.

Gulácsi kapujában kötött ki a labda Fotó: EPA/CLEMENS BILAN

A Leipzig több lövéssel is veszélyeztetett az egyenlítés érdekében, és a 31. percben siker koronázta a próbálkozásait: Angelino beadása után Christopher Nkunku elvált a védőjétől, majd a bal alsóba fejelt – 1-1.

A francia szélsőnek nagyon megy ebben az idényben, a 32. tétmeccsén a 20. gólját szerezte, s mellette 13 gólpassza is van. Egyértelműen a Leipzig legjobbja.

Josko Gvardiolról nem mondható el ugyanez. A tavaly nyáron szerződtetett horvát védő korábban is elkövetett már látványos hibákat az évadban, ezúttal pedig a Sociedad szöglete után a teljesen feleslegesen égbe emelt kezéhez ért a labda, amiért büntető járt a spanyoloknak. Ezt Oyarzabal Gulácsi kapujába lőtte – 1-2.

Elkeseredetten támadott a Leipzig az újabb egyenlítésért, ennek jegyében küldte be Domenico Tedesco vezetőedző Szoboszlait is a 80. percben. Egy perccel később a magyar játékos egy szép lövőcsellel elküldte a védőjét, majd a tizenhatoson belülre érve buktatták – tizenegyes. A büntetőt Emil Forsberg értékesítette – 2-2.

A Leipzig közelebb állt a győzelemhez a végén, de nem változott már az eredmény. A visszavágót egy hét múlva rendezik Spanyolországban.

Európa-liga, a legjobb 16 közé jutásért, első mérkőzések:

Barcelona–Napoli 1-1

Dortmund–Rangers 2-4

Sheriff Tiraspol–Braga 2-0

Zenit Szentpétervár–Betis 2-3

RB Leipzig–Real Sociedad 2-2

Atalanta–Olympiakosz 2-1

Porto–Lazio 2-1

Sevilla–Dinamo Zagreb 3-1

Borítókép: Oyarzabal lő gólt tizenegyesből Gulácsi Péternek (Fotó: EPA/CLEMENS BILAN)