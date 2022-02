Szalai Ádám a vonaton ült, amikor az FC Basellel tárgyalt

– Délelőtt tizenegykor, mint általában, edzésem volt Mainzban, aztán délután egy óra negyven körül kaptam az első megkeresést a Baseltől – elevenítette fel Szalai Ádám a Bázelbe szerződése részleteit egy svájci sajtótájékoztatón, amelyből a 20min című lap idézett. – Épp vonaton ültem, Mainzból tartottam hazafelé, Heidelbergbe, amikor telefonon hívott David Degen (korábbi svájci válogatott labdarúgó, az FC Basel elnöke – a szerk.). Az első benyomás mindig fontos, és ez nagyon pozitív volt.

Szalai szerződtetését múlt szerdán jelentette be az FC Basel, a magyar csatár tizenkét év után hagyta el a Bundesligát, amelyben az első és az utolsó csapata is a Mainz volt. Ezután nem tétlenkedett sokat, rögtön az első meccsén gólt szerzett a Baselben, a Lausanne ellen 3-0-ra megnyert meccsen csereként beállva, fejjel talált a kapuba az első svájci bajnokiján, s a góllövés közben meg is sérült a keze.