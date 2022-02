Szörnyű bukása volt, mi is láthatjuk a világklasszis bringást + videó

Mint ismert, az országúti kerékpársportban három Grand Tour-verseny van: a Tour de France, a Giro d’Italia és a Vuelta a Espana, és a Giro idén tőlünk indul, május 6-án Budapest–Visegrád szakasszal. A második etap egy budapesti egyéni időfutam lesz, a harmadikon Kaposvárról és Balatonfüredre teker a mezőny, majd elrepül Szicíliába, és olasz földön folytatódik a viadal. Ott már várják őket a kísérőautóik, de jó néhány csapat döntött úgy, hogy „B csapattal” elindul a Tour de Hongrie-n – kihasználva, hogy már itt van Magyarországon, kísérőautókkal, személyzettel.

Péntek este az M4 Sporton pedig lehullt a lepel a magyar körverseny útvonaláról. Megtudhattuk, hogy mezőnye május 11-én Csákvárról rajtol, s öt nap alatt 905 kilométert tesz meg a végső befutóig, a Kékestetőig. Az össztáv több mint száz kilométerrel hosszabb a tavalyinál.

A műsort a 2020-as Tour de Hongrie győztese, a Girón induló Valter Attila konferálta fel, aki tavaly az olasz körversenyen három napig vezette az összetettet; aztán sorra érkeztek az üzenetek. A tavalyi zöld mezes, vagyis a legjobb sprinter, s kétszeres szakaszgyőztes német Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), az összetettben második helyezett belga Ben Hermans (Israel-Premier Tech) no és a címvédő, az ausztrál Damien Howson (Team BikeExchange-Jayco) is a magyar körversenyről beszélt. S az adásban a sportág egyik legendás alakja, az ír Stephen Roche – aki 1987-ben egy naptári éven belül megnyerte a Giro d’Italiát, a Tour de France-ot és az országúti világbajnokságot – is méltatta a Tour de Hongrie-t.

Az útvonal-bemutató műsor végére is maradt egy nagy csillag: a tavalyi Vuelta a Espana legjobb sprintere, a 25 éves holland Fabio Jakobsen, aki 2020-ban elszenvedett súlyos sérülése után tért vissza a mezőnybe, és tavaly már hét győzelmet aratott, a 2022-es szezont pedig négy szakaszgyőzelemmel indította – az év elején a valenciai, majd az algarvei körversenyen is ő szerezte meg a legjobb sprintert megillető zöld trikót. A Quick-Step Alpha Vinyl Team, a „farkasfalka” csillaga bejelentette, hogy ott lesz a Tour de Hongrie mezőnyében!

Ez lesz majd az első versenyem a magaslati edzőtáborunk után, és én idén alapvetően a Tour de France-ra készülök. A Tour de Hongrie-n térek vissza a versenyzési ritmusba, és szeretnék szakaszokat nyerni Magyarországon. Jó esély lesz sprintbefutókra, ezért is várom nagyon a versenyt. S azért is, mert még soha nem jártam Magyarországon– mondta el Fabio Jakobsen, akit nagyon nehéz megverni a sprintbefutókon; február közepén az algarvei körversenyen itt sem sikerült senkinek:

Ez pedig Fabio Jakobsen szörnyű bukása a 2020-as lengyel körversenyen – a vétkes Dylan Groenewegen kilenc hónapos eltiltást kapott utána:

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kiemelte, hogy a Giro d’Italia magyarországi rajtja után néhány nappal minden idők eddigi legerősebb magyar körversenyét rendezzük meg, tucatnyi WorldTeammel a mezőnyben, és a televíziós közvetítések során a világ minden táján látható lesz majd a Tour de Hongrie.

Ez az a fejlődés, amire senki sem számított, amikor 2015-ben újraindítottuk a viadalt – fogalmazott Révész Máriusz.

A Tour de Hongrie-n idén várhatóan huszonöt csapat lesz ott a viadal rajtjánál, köztük tizenkét WorldTeam (a brit INEOS Grenadiers, a belga Quick-Step Alpha Vinyl Team, a spanyol Movistar Team, az izraeli Israel-Premier Tech, a holland Team Jumbo-Visma, a belga Lotto Soudal, az amerikai Trek-Segafredo, a bahreini Bahrain-Victorious, az ausztrál Team BikeExchange Jayco, a német BORA-hansgroihe, a holland Team DSM és a kazah Astana Qazaqstan Team) a legmagasabb szintű klubok közül, mellettük tíz ProTeam, egy kontinentális klub és a magyar válogatott indul, így százötven kerékpáros alkothatja majd a mezőnyt.

Eisenkrammer Károly főszervező a szurkolókhoz szólt: a koronavírus-járvány miatt a jelenleg érvényes nemzetközi szabályok alapján a rajt- és célterületek bizonyos részein továbbra sem lehetnek szurkolók, de az útvonal bármely további részén lehetnek nézők, akik jelenlétükkel, buzdításukkal tovább emelhetik a nemzetközi esemény színvonalát.

Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára kiemelte, minden település büszke sportolóinkra, sikereinkre, arra, hogy vendégül láthat egy ilyen nemzetközi eseményt, amely nemcsak a sport számára fontos, lehetővé teszi, hogy a televíziós közvetítéseken keresztül az egész világnak megmutassák értékeiket.

A 2022-es Tour de Hongrie szakaszairól az M4Sport minden nap élőben közvetít majd, az Eurosport az első négy versenynapról összefoglalót sugároz, az utolsó, királyetapot pedig élőben közvetíti. Az összefoglalók a világ több mint százötven országában lesznek majd láthatóak a televíziós csatornákon.

A Tour de Hongrie útvonala:

1. szakasz, 2022. május 11., szerda: Csákvár–Székesfehérvár (198 km). Rajt: 13.15, Csákvár, Szabadság tér. Várható befutó: 17.45, Székesfehérvár, Zichy liget. Tv: M4Sport (élő), Eurosport (összefoglaló)

2. szakasz, 2022. május 12., csütörtök: Karcag–Hajdúszoboszló (192 km). Rajt: 13.30, Karcag, Kossuth tér. Várható befutó: 17.45, Hajdúszoboszló, Hősök tere. Tv: M4 Sport (élő), Eurosport (összefoglaló)

3. szakasz, 2022. május 13., péntek: Sárospatak–Nyíregyháza (154 km). Rajt: 14:20, Sárospatak, Eötvös út. Várható befutó: 17:45, Nyíregyháza, Bocskai utca. TV: M4 Sport (élő), Eurosport (összefoglaló)

4. szakasz, 2022. május 14., szombat: Kazincbarcika–Kazincbarcika (177 km). Rajt: 13.40, Kazincbarcika, Egressy Béni út. Várható befutó: 17.45, Kazincbarcika, Építők útja. Tv: M4 Sport (élő), Eurosport (összefoglaló)

5. szakasz, 2022. május 15., vasárnap: Miskolc–Gyöngyös-Kékestető (184 km). Rajt: 9:40, Miskolc, Szent István tér. Várható befutó: 14.25, Gyöngyös-Kékestető. Tv: M4 Sport, Eurosport (élő)

