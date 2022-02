Történelmi bejelentés: Magyarországra érkezik a Quick-Step

A május 11–15. között megrendezendő Tour de Hongrie szervezőbizottsága szerdán bejelentette, hogy először vesz részt a magyar országúti kerékpáros körversenyen a sportág egyik legsikeresebb együttese, a Quick-Step Alpha Vinyl Team. Ezzel már tizenegyre nőtt a nálunk induló WorldTeamek száma.

A belga istálló 2003-ban alakult meg, két rendkívül erős és sikeres csapat egyesülésével: az olasz Mapei-Quick Step és a belga Domo-Farm Frites huszonnyolc versenyzője és stábja állt össze – olyan nevekkel, mint Paolo Bettini, Tom Boonen, Johan Museeuw, Richard Virenque vagy Frank Vandenbroucke, de itt tekert időfutam-világbajnoki ezüstérmesünk, Bodrogi László is –, hogy a következő évtizedekben több mint nyolcszáz versenyen rajthoz állva történelmet írjon.

Az olasz Paolo Bettini már az első években sorra szállította a kiemelkedő eredményeket, 2003-ban és 2004-ben megnyerte az összetett világkupát, 2004-ben az athéni olimpiát, 2006-ban és 2007-ben a világbajnokságot, de a 2006-os vb-arany is „házon belül” maradt, a belga Tom Boonen révén.

A csapat az évek során négy alkalommal is elnyerte az időfutam-világbajnoki címet, de a legértékesebb világbajnoki mez, az országúti egyéni világbajnok szivárványos trikója is több alkalommal a Quick-Stepnél volt, 2014-ben a lengyel Michal Kwiatkowski, 2020-ban és 2021-ben pedig a francia Julian Alaphilippe szerezte meg azt. Utóbbi napjainkban a Quick-Step Alpha Vinyl Team legnagyobb csillaga, de 2022-ben ebben az együttesben teker majd a britek világbajnoka, a nagy körversenyeken ötvenkét (!) szakaszgyőzelmet begyűjtő, kétszeres Tour de France zöld trikós Mark Cavendish, a belgák nagy reménysége, az elmúlt három év során hét körversenyen összetett győztes Remco Evenepoel vagy korunk egyik legjobb sprintere, a tavalyi Vuelta a Espana gyorsasági pontversenyének győztese, a holland Fabio Jakobsen is.

A belga WorldTeam természetesen rendszeres résztvevője a három nagy körversenynek, a Tour de France-on eddig negyvenhét, a Giro d’Italián huszonhat, a Vuelta a Espanán pedig harmincöt szakaszgyőzelmet gyűjtött össze, számtalan egyéb díj mellett. A Quick-Step Alpha Vinyl Team tíz ország harmincegy profi bringásával kezdte el a 2022-es szezont, s tehát első alkalommal ott lesz a Tour de Hongrie rajtjánál is – kíváncsian várjuk, hogy kiket indít nálunk.

A 43. Tour de Hongrie-ra 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A 2022-es Tour de Hongrie-ra már benevezett csapatok:

Quick-Step Alpha Vinyl Team (belga, WorldTeam)

Movistar Team (spanyol, WorldTeam)

Israel-Premier Tech (izraeli, WorldTeam)

Team Jumbo-Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek-Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Bahrain-Victorious (bahreini, WorldTeam)

Team BikeExchange Jayco (ausztrál, WorldTeam)

BORA-hansgrohe (német, WorldTeam)

Team DSM (holland, WorldTeam)

Astana Qazaqstan Team (kazah, WorldTeam)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

Uno-X Pro Cycling Team (norvég, ProTeam)

Team Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

Borítókép: a belga csapat Ománban is készült az idei szezonra (Forrás: Facebook/Quick-Step Alpha Vinyl Team)